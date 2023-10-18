"Зі смертю Путіна ситуація може погіршитися": Жданов висловився про тиск РФ на Україну навіть без диктатора

Смерть чинного президента РФ може вплинути на ситуацію на фронті навіть у найгірший бік. Але й зараз немає свідчень про те, що Путін збирається вмирати.

Зі смертю очільника Кремля Володимира Путіна війна Росії проти України може стати ще напруженішою.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час ефіру на своєму Youtube-каналі.

"Треба з ним боротися, а не чекати на його смерть. Але я вам скажу, що ситуація може змінитися ще в гірший бік. Тому що зазвичай перехідний момент між диктатурою і більш демократичним перетворенням країни - він може відрізнятися більшою жорсткістю саме диктаторських законів, якщо відразу не станеться надлом", – зауважив Жданов.

До прикладу він навів ситуацію у Північній Кореї та на Кубі, пояснивши, що в цих країнах диктатори вмирають, але замість них приходять нові.

На думку Жданова, не потрібно відкидати версію із двійником Путіна.

"Де справжній Путін уже ніхто не знає. Тому, я думаю, що найближчим часом навіть з його смертю, якщо їм вдасться її приховати і двійник виконуватиме якийсь час обов'язки, нічого не зміниться – вони продовжуватимуть натискати на нас", – додав Жданов.

Він наголосив, що війна для Росії стала способом виживання.

"Якщо вони зараз закінчать цю війну, це може послужити сигналом для розвалу "Рашистської Федерації". У цьому не зацікавлений практично ніхто, крім нас. Перехідний період може виявитися ще більш важким, більш жорстоким з боку "Ерефії". Ну, а далі може бути будь-що: від розвалу "Ерефії", повного розвалу, до демократичних перетворень", – додав експерт.

Нагадаємо, держава-агресорка Росія посилює ядерний шантаж, відкликавши ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань. Подробиці про заяву очільника Кремля Володимира Путіна 5 жовтня читайте у матеріалі "Росія відкликає ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань – що це означає".

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