Зі світловими шоу та грандіозними феєрверками: як світ зустрічав 2022 рік (фото, відео)

Святкування Нового року починається у Кірібаті і завершується на Самоа.
2022 рік вже прийшов майже у всі куточки нашої планети.
ТСН.ua зібрав світлини та відео, як Новий рік зустрічали у різних країнах світу.
Так, першими 2022 рік зустріли острови у Тихому океані. О 12:00 31 грудня за київським часом святкувати почали на островах Лайн - група з 11 коралових островів, серед яких і Острів Різдва та частина території острівної держави Кірібаті в Полінезії.
О 13:00 за київським часом Новий рік прийшов до Нової Зеландії (острів Чатем) та Антарктиди, о 14:00 за Києвом 2022 завітав на Далекий Схід Росії, зокрема на Камчатку.
В Окленді (Нова Зеландія) святкування прикрасило грандіозне лазерне шоу.
Happy New Year!— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021
Auckland, New Zealand welcomes in 2022 with a light show projected over the city's Harbour Bridge and Sky Towerhttps://t.co/sJoatS5eVU pic.twitter.com/fv5aC4uj8U
О 14:30−15:00 за Києвом Новий рік з грандіозними феєрверками зустріла Австралія.
Fireworks in Sydney as Australia marks the beginning of 2022— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021
Sydney Harbour Bridge was bathed in colours to recognise the efforts of key workers during the pandemichttps://t.co/btpbjnzj47 pic.twitter.com/nmBaGoguzt
О 17:00 2022 рік прийшов до Японії, Південної Кореї та КНДР. Потім до Китаю та Індонезії. Далі Індія. О 21:30 за Києвом Новий рік дістався до Вірменії, Азербайджану та Грузії.
У Сеулі (Південна Корея) через пандемію другий рік поспіль скасували щорічну церемонію дзвону у величезний дзвін. Японія 2022 рік традиційно зустріла з феєрверками.
Північна Корея святкування також почала з феєрверків та прапорів країни.
Опівночі Новий рік зустріла Україна. А разом із нами і Румунія, Греція, Туреччина Ізраїль та Фінляндія.
01:00 (за Києвом) 1 січня Новий рік настав країнах Західної та Центральної Європи, а також на частині Африки.
Велика Британія і Португалія увійшли у новий рік через дві години після Києва.
В 04:00 за київським часом святкувати рік Тигра почали в Бразилії.
О 6 ранку 2022 рік прийшов до Східної Канади, та островів Карибського басейну, а також частину Південної Америки.
О 07:00 Новий рік настав в Канаді (Оттава) і США (Вашингтон, Нью-Йорк).
Самоа зустріне Новий рік самою останньою - о 13:00 1 січня за київським часом.