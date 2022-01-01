Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Зі світловими шоу та грандіозними феєрверками: як світ зустрічав 2022 рік (фото, відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Associated Press
2022 рік зустрів Нью-Йорк / © Associated Press
2022 рік зустрів Нью-Йорк / © Associated Press
2022 рік зустрів Денвер, США / © Associated Press
Новий 2022 рік у Бразилії / © Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press

Святкування Нового року починається у Кірібаті і завершується на Самоа.

2022 рік вже прийшов майже у всі куточки нашої планети. 

ТСН.ua зібрав світлини та відео, як Новий рік зустрічали у різних країнах світу.

Так, першими 2022 рік зустріли острови у Тихому океані. О 12:00 31 грудня за київським часом святкувати почали на островах Лайн - група з 11 коралових островів, серед  яких і Острів Різдва та частина території острівної держави Кірібаті в Полінезії.

О 13:00 за київським часом Новий рік прийшов до Нової Зеландії (острів Чатем) та Антарктиди, о 14:00 за Києвом 2022 завітав на Далекий Схід Росії, зокрема на Камчатку.

В Окленді (Нова Зеландія) святкування прикрасило грандіозне лазерне шоу.

О 14:30−15:00 за Києвом Новий рік з грандіозними феєрверками зустріла Австралія.

О 17:00 2022 рік прийшов до Японії, Південної Кореї та КНДР. Потім до Китаю та Індонезії. Далі Індія. О 21:30 за Києвом Новий рік дістався до Вірменії, Азербайджану та Грузії.

У Сеулі (Південна Корея) через пандемію другий рік поспіль скасували щорічну церемонію дзвону у величезний дзвін. Японія 2022 рік традиційно зустріла з феєрверками.

Північна Корея святкування також почала з феєрверків та прапорів країни.

© Associated Press
Associated Press

Опівночі Новий рік зустріла Україна. А разом із нами і Румунія, Греція, Туреччина Ізраїль та Фінляндія.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

01:00 (за Києвом) 1 січня Новий рік настав країнах Західної та Центральної Європи, а також на частині Африки. 

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Велика Британія і Португалія увійшли у новий рік через дві години після Києва.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

В 04:00 за київським часом святкувати рік Тигра почали в Бразилії.

Новий 2022 рік у Бразилії / © Associated Press
Новий 2022 рік у Бразилії / Associated Press

О 6 ранку 2022 рік прийшов до Східної Канади, та островів Карибського басейну, а також частину Південної Америки.

О 07:00 Новий рік настав в Канаді (Оттава) і США (Вашингтон, Нью-Йорк). 

2022 рік зустрів Нью-Йорк / © Associated Press
2022 рік зустрів Нью-Йорк / Associated Press
2022 рік зустрів Нью-Йорк / © Associated Press
2022 рік зустрів Нью-Йорк / Associated Press

Самоа зустріне Новий рік самою останньою - о 13:00 1 січня за київським часом. 

Наступна публікація