Зі світловими шоу та грандіозними феєрверками: як світ зустрічав 2022 рік (фото, відео)

Зі світловими шоу та грандіозними феєрверками: як світ зустрічав 2022 рік (фото, відео)

Святкування Нового року починається у Кірібаті і завершується на Самоа.

2022 рік вже прийшов майже у всі куточки нашої планети.

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ТСН.ua зібрав світлини та відео, як Новий рік зустрічали у різних країнах світу.

Так, першими 2022 рік зустріли острови у Тихому океані. О 12:00 31 грудня за київським часом святкувати почали на островах Лайн - група з 11 коралових островів, серед яких і Острів Різдва та частина території острівної держави Кірібаті в Полінезії.

О 13:00 за київським часом Новий рік прийшов до Нової Зеландії (острів Чатем) та Антарктиди, о 14:00 за Києвом 2022 завітав на Далекий Схід Росії, зокрема на Камчатку.

В Окленді (Нова Зеландія) святкування прикрасило грандіозне лазерне шоу.

Happy New Year!



Auckland, New Zealand welcomes in 2022 with a light show projected over the city's Harbour Bridge and Sky Towerhttps://t.co/sJoatS5eVU pic.twitter.com/fv5aC4uj8U — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021

О 14:30−15:00 за Києвом Новий рік з грандіозними феєрверками зустріла Австралія.

Fireworks in Sydney as Australia marks the beginning of 2022



Sydney Harbour Bridge was bathed in colours to recognise the efforts of key workers during the pandemichttps://t.co/btpbjnzj47 pic.twitter.com/nmBaGoguzt — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021

О 17:00 2022 рік прийшов до Японії, Південної Кореї та КНДР. Потім до Китаю та Індонезії. Далі Індія. О 21:30 за Києвом Новий рік дістався до Вірменії, Азербайджану та Грузії.

У Сеулі (Південна Корея) через пандемію другий рік поспіль скасували щорічну церемонію дзвону у величезний дзвін. Японія 2022 рік традиційно зустріла з феєрверками.

Північна Корея святкування також почала з феєрверків та прапорів країни.

Associated Press

Опівночі Новий рік зустріла Україна. А разом із нами і Румунія, Греція, Туреччина Ізраїль та Фінляндія.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

01:00 (за Києвом) 1 січня Новий рік настав країнах Західної та Центральної Європи, а також на частині Африки.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Велика Британія і Португалія увійшли у новий рік через дві години після Києва.

Associated Press

Associated Press

В 04:00 за київським часом святкувати рік Тигра почали в Бразилії.

Новий 2022 рік у Бразилії / Associated Press

О 6 ранку 2022 рік прийшов до Східної Канади, та островів Карибського басейну, а також частину Південної Америки.

О 07:00 Новий рік настав в Канаді (Оттава) і США (Вашингтон, Нью-Йорк).

2022 рік зустрів Нью-Йорк / Associated Press

2022 рік зустрів Нью-Йорк / Associated Press

Самоа зустріне Новий рік самою останньою - о 13:00 1 січня за київським часом.