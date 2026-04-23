Зять Орбана розбагатів на поразці тестя: у Bloomberg розповіли подробиці

Компанія Equilor Asset Management, яка підконтрольна зятю чинного прем’єра Угорщини Іштвану Тіборцу, заздалегідь готувалася до зміни влади в країні. Інвестиційний фонд зробив ставку на зростання угорських активів у разі поразки Віктора Орбана на виборах. Після перемоги Петера Мадяра ринок акцій, держоблігації та курс форинта продемонстрували стрімке зростання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як працювала стратегія

Повідомляється, що фонд Equilor AM зробив велику ставку на угорські держоблігації, а перед самими виборами 12 квітня — ще й на акції. Компанія, якою через мережу фірм володіє Тіборц, керує активами на 500 мільярдів форинтів ($1,6 млрд).

Ринок почав реагувати на можливу перемогу опозиції ще за кілька тижнів до виборів. Інвестори очікували, що прихід до влади Петера Мадяра дозволить завершити конфлікт між Будапештом та Брюсселем. Це, своєю чергою, відкриє шлях до розблокування мільярдів євро з бюджету ЄС, які раніше були заморожені через порушення Угорщиною демократичних норм.

Оптимізм інвесторів змусив їх масово купувати державні облігації, через що їхня прибутковість почала падати після піку 24 березня. Коли стало зрозуміло, що Мадяр лідирує, головний фондовий індекс країни (BUX) пішов угору. З початку квітня він зріс на 12%, а одразу після виборів стрибок сягнув 15,5%, що стало новим рекордом в історії.

Роль Іштвана Тіборца в угорській економіці

Іштван Тіборц разом зі своєю дружиною Рахель, донькою Віктора Орбана, входять до переліку найбагатших родин Угорщини. Forbes оцінює статки Тіборца майже у $700 млн, що дозволяє йому посідати 13-те місце у списку найзаможніших людей країни.

За роки прем’єрства тестя Тіборц побудував масштабну бізнес-імперію, що охоплює нерухомість, готельний бізнес, фінансовий та страховий сектори. Попри те, що його часто називали одним із символів корупційної системи, за якої оточення прем’єра отримувало значні прибутки, його компанія вирішила отримати вигоду з поразки чинної влади.

