З’явилася незвична дорожня розмітка: що вона означає та який штраф за порушення

У польському курортному містечку Закопане з’явилася незвична дорожня розмітка — помаранчеві “конверти” з білими смугами. Це місця для паркування, користуватися якими дозволено лише місцевим мешканцям.

Про це пише inPoland.

Деталі про нові паркомісця у Польщі

Як стало відомо, у Закопаному з’являться помаранчеві паркомісця. Дорожнє управління позначатиме їх переважно в районі адмінбудівель, шкіл, офісів, поштових відділень та банків. Ці зони будуть призначені лише для жителів міста, які стосуються однієї з цих установ. При цьому парковка авто на такому місці не буде повністю безкоштовною. Користувач має взяти квиток у паркоматі, втім перші 60 хвилин — не враховуються.

“Яким чином дорожники визначатимуть, чи водій є жителем міста, поки не до кінця зрозуміло. Адже автомобіль може мати, наприклад, варшавські або познанські номерні знаки, а його власник може тривалий час проживати у Закопаному в орендованому житлі”, — зауважується у матеріалі

Там додають, що через це ідея помаранчевих «конвертів» може стати мертвою на практиці.

Раніше в Одесі зафіксували рекордну заборгованість за паркування — 835 000 гривень.

Виявилося, що власник BMW залишав автомобіль на платній парковці торгово-розважального центру «Гагарін Плаза» в районі Аркадії. Він не платив за послугу протягом 348 днів.

Парковка на платній стоянці коштувала 2400 грн на день. Водій дізнався про борг та його шалену суму, перевіряв баланс у терміналі. Втім жінка, яка була поруч із ним, сприйняла ситуацію з гумором.