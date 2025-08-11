- Дата публікації
З’явилася незвична дорожня розмітка: що вона означає та який штраф за порушення
За порушення правила туристу чи мешканцю іншого міста Польщі доведеться сплатити штраф у розмірі 300 злотих (близько 3340) грн.
У польському курортному містечку Закопане з’явилася незвична дорожня розмітка — помаранчеві “конверти” з білими смугами. Це місця для паркування, користуватися якими дозволено лише місцевим мешканцям.
Про це пише inPoland.
Деталі про нові паркомісця у Польщі
Як стало відомо, у Закопаному з’являться помаранчеві паркомісця. Дорожнє управління позначатиме їх переважно в районі адмінбудівель, шкіл, офісів, поштових відділень та банків. Ці зони будуть призначені лише для жителів міста, які стосуються однієї з цих установ. При цьому парковка авто на такому місці не буде повністю безкоштовною. Користувач має взяти квиток у паркоматі, втім перші 60 хвилин — не враховуються.
“Яким чином дорожники визначатимуть, чи водій є жителем міста, поки не до кінця зрозуміло. Адже автомобіль може мати, наприклад, варшавські або познанські номерні знаки, а його власник може тривалий час проживати у Закопаному в орендованому житлі”, — зауважується у матеріалі
Там додають, що через це ідея помаранчевих «конвертів» може стати мертвою на практиці.
Раніше в Одесі зафіксували рекордну заборгованість за паркування — 835 000 гривень.
Виявилося, що власник BMW залишав автомобіль на платній парковці торгово-розважального центру «Гагарін Плаза» в районі Аркадії. Він не платив за послугу протягом 348 днів.
Парковка на платній стоянці коштувала 2400 грн на день. Водій дізнався про борг та його шалену суму, перевіряв баланс у терміналі. Втім жінка, яка була поруч із ним, сприйняла ситуацію з гумором.