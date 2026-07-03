Іран готується до похорону Хаменеї / © Associated Press

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Перші фотографії труни з тілом колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї з’явились в Мережі. Жителі Тегерана збираються на вулицях напередодні церемонії прощання.

Про це повідомляє АР.

На опублікованих знімках труна стоїть у невеликому приміщенні, стіни якого прикрашені державними прапорами Ірану.

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Хаменеї, який загинув під час спільного удару США та Ізраїлю 28 лютого, ще не похований / © Associated Press

У Тегерані напередодні похорону Алі Хаменеї на вулиці почали збиратися натовпи людей. Деякі учасники церемонії не стримують сліз.

Люди не стримують своїх емоцій / © Associated Press

Тегеран, як повідомляється, планує провести церемонію прощання та похорон колишнього верховного лідера Алі Хаменеї в кількох іранських містах.

Смерть Алі Хаменеї — що відомо

Хаменеї загинув внаслідок авіаудару по комплексу в центрі Тегерана. 56-річний син Алі Хаменеї Моджтаба, який також постраждав внаслідок удару, став наступником батька на посаді верховного лідера.

Правління Хаменеї характеризувалося автократичним підходом із придушенням інакомислення та суспільних протестів.

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Похорон розпочнеться в суботу, 4 липня, церемонією в Тегерані. Іран попередив США та Ізраїль про «неприпустимість» будь-яких ударів під час церемонії. США та Іран продовжують переговори після підписання тимчасової угоди.

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