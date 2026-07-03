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З’явилися перші фото труни Хаменеї: в Ірані готуються до прощання з екслідером — фото
Труна з тілом перебуває у приміщенні, стіни якого прикрашені іранським прапором.
Перші фотографії труни з тілом колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї з’явились в Мережі. Жителі Тегерана збираються на вулицях напередодні церемонії прощання.
Про це повідомляє АР.
На опублікованих знімках труна стоїть у невеликому приміщенні, стіни якого прикрашені державними прапорами Ірану.
У Тегерані напередодні похорону Алі Хаменеї на вулиці почали збиратися натовпи людей. Деякі учасники церемонії не стримують сліз.
Тегеран, як повідомляється, планує провести церемонію прощання та похорон колишнього верховного лідера Алі Хаменеї в кількох іранських містах.
Смерть Алі Хаменеї — що відомо
Хаменеї загинув внаслідок авіаудару по комплексу в центрі Тегерана. 56-річний син Алі Хаменеї Моджтаба, який також постраждав внаслідок удару, став наступником батька на посаді верховного лідера.
Правління Хаменеї характеризувалося автократичним підходом із придушенням інакомислення та суспільних протестів.
Похорон розпочнеться в суботу, 4 липня, церемонією в Тегерані. Іран попередив США та Ізраїль про «неприпустимість» будь-яких ударів під час церемонії. США та Іран продовжують переговори після підписання тимчасової угоди.