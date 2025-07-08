З'явився фальшивий Марко Рубіо: в адміністрації Трампа новий скандал із месенджером Signal

Держевний секретар США Марко Рубіо / © Getty Images

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Самозванець, який видає себе за державного секретаря США Марко Рубіо, зв’язувався з високопосадовцями, надсилаючи їм голосові та текстові повідомлення, імітовані за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваного високопосадовця США та телеграму Державного департаменту, яка потрапила у розпорядження редакції американської газети.

У телеграмі, яку було надіслано співробітникам Державного департаменту йдеться, що кампанія розпочалася в середині червня, коли самозванець створив обліковий запис Signal, використовуючи ім’я користувача Marco.Rubio@state.gov, щоб зв’язатися з іноземними та американськими дипломатами та політиками. Ім’я користувача не є електронною адресою Рубіо.

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«Самозванець залишив голосові повідомлення в Signal щонайменше у двох випадках, а в одному випадку надіслав текстове повідомлення із запрошенням до спілкування в Signal», — йдеться в телеграмі.

Загалом фальшивий Марко Рубіо зв’язався щонайменше з п’ятьма особами поза межами Департаменту, включаючи трьох міністрів закордонних справ, губернатора та члена Конгресу США.

Влада США не знає, хто стоїть за цією фальшивкою, але вважає, що самозванець, ймовірно, намагається маніпулювати ключовими урядовцями «з метою отримання доступу до інформації чи рахунків».

Державний департамент заявив, що «проведе ретельне розслідування та продовжить вживати запобіжних заходів, щоб запобігти подібному в майбутньому».

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Чиновники відмовилися обговорювати зміст повідомлень або імена дипломатів та посадовців, які їх отримали.

Нагадаємо, раніше в адміністрації Трампа розгорівся скандал із уже колишнім радником з нацбезпеки Майком Волтцем, який випадково додав редактора The Atlantic у секретний груповий чат у Signal, де обговорювалися конфіденційні операції, зокрема удари по хуситах.

Згодом президент США Дональд Трамп звільнив Майка Волтца з посади, доручивши виконувати його обов’язки державному секретарю США Марко Рубіо.