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Останнім часом туристи в Італії все частіше стикаються з прихованими пастками та новими схемами обману, які суттєво здорожують їхній відпочинок. Попри доступні ціни на авіаквитки, місцева індустрія приховує безліч неочікуваних платежів, з якими мандрівники не зустрічалися в жодній іншій країні Європи.

Про це пише Daily Mail.

Під час відпустки в Італії мандрівники регулярно стикаються з неочікуваними поборами та дрібними махінаціями, які швидко виснажують бюджет. У ресторанах до фінального чека часто дописують зайві напої, а також автоматично додають так зване «коперто» — обов’язкову плату за сервіс та накриття столу.

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Крім того, у соцмережах туристи активно скаржаться на хитрі трюки в кафе, де продавці вимагають окрему доплату за кожну добавку до морозива, як-от вершки, фрукти чи горіхи. Через подібні схеми звичайний десерт іноді перетворюється на золотий: відомий випадок, коли двоє американців змушені були викласти за кілька порцій морозива рекордні 44 євро.

Йдеться про випадок, коли молода пара відвідувала римську площу П’яцца-Навона. Чоловік та жінка замовили два морозива, кожне з яких мало дві кульки, за ціною 12 євро. Однак вони отримали два морозива з трьома кульками кожне по 12 євро, що дорівнює 4 євро за кульку. У кафе також додали збиті вершки за додаткові 2 євро, маленький макарон за 3 євро та маленький каннолі за 5 євро. Ціна одного такого смаколика склала 22 євро.

Жінка зрозуміла, що її обдурили, лише коли побачила чек. За словами туристки, магазин морозива створив враження, що додаткові ласощі мають бути безкоштовними.

Любителям ділитися їжею в італійських закладах також варто готуватися до окремого збору за поділ страви. Мандрівники скаржаться, що ресторани часто беруть за це додаткові гроші. Справжній резонанс викликав випадок на озері Комо, де з пари зняли 2 євро просто за те, що їм розрізали сендвіч навпіл. Власник кафе звинувачення відкинув і заявив, що за додаткову роботу, дві тарілки замість однієї та зайві серветки потрібно платити.

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Обережність не завадить і під час купівлі сувенірів. Так, одна з туристок розповіла в мережі, як придбала браслет і намисто, але через власну неуважність залишилася без частини покупки. Продавець скористався тим, що жінка відволіклася на розмову з сестрою, і просто «забув» покласти в пакет уже оплачене намисто.

Багато туристів упевнені, що постільна білизна та рушники автоматично входять у вартість готельного номера, проте в Італії це не завжди так. Мандрівники діляться на Tripadvisor історіями про приховані збори під час бронювання житла, наприклад, у Флоренції. Перевіряючи наявність кондиціонера чи сейфа, люди зазвичай навіть не підозрюють, що за простирадла доведеться платити окремо.

Так, один із відпочивальників розповів, що під час поїздки до Рима з його компанії з трьох осіб додатково стягнули 34 євро лише за користування білизною та рушниками.

Поради для українців за кордоном — останні новини

Експерт із фінансів Ендрю Хаггер застерігає туристів: неуважність у відпустці може обійтися дорожче за кишенькових злодіїв, тому варто зберігати резервні картки в готельному сейфі та планувати денний бюджет лише в невеликій сумі готівки. Також він радить завжди оплачувати покупки в місцевій валюті, щоб уникнути невигідної конвертації, і заздалегідь дізнатися про банківські комісії за кордоном.

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Також українцям, які планують виїзд за кордон улітку, радять перетинати пункти пропуску в ранкові години будніх днів, щоб уникнути величезних черг, які традиційно зростають на вихідних.

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