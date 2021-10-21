Зима "прилетіла": у Лапландії снігом засипає містечко Санти (фото, відео)

У столиці Лапландії вже справжня зима.

У Рованіємі, столиці Лапландії, котре є офіційним місцем проживання Санта-Клауса, розпочалася справжня зимова казка - випав сніг, а температура опустилася до -12 °С.

Про це свідчать дані City of Rovaniemi.

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У Мережі також активно поширюють фото і відео, на яких можна побачити, що прикрашене гірляндами місто Санти засипає снігом.

Yes picture postcard winter scenes in Rovaniemi, the hometown of Santa Claus https://t.co/EpdTgtJpFs pic.twitter.com/RzthpubdGS — London & Southeast (@TheSnowDreamer) October 20, 2021

До слова, містечко Санта-Клауса – найвідоміша визначна пам’ятка Лапландії та власний курорт. Там розміщено чимало магазинів, ресторанів та кафе, різноманітних готелів. У Рованіємі також можна покататися на хаскі та оленях, на снігоходах, придбати дизайнерські вироби та сувеніри, а також побачитися із Сантою.

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