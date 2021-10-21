Зима "прилетіла": у Лапландії снігом засипає містечко Санти (фото, відео)

У столиці Лапландії вже справжня зима.
У Рованіємі, столиці Лапландії, котре є офіційним місцем проживання Санта-Клауса, розпочалася справжня зимова казка - випав сніг, а температура опустилася до -12 °С.
Про це свідчать дані City of Rovaniemi.
"Врятувати Різдво": хлопчик з Ірландії попросив у Pfizer вакцину для Санти та отримав відповідь
У Мережі також активно поширюють фото і відео, на яких можна побачити, що прикрашене гірляндами місто Санти засипає снігом.
It's snowing in here in the Arctic circle ❄️❄️ #FreshSnow #rovaniemi #VisitLapland #Finland #WinterIsComing #Lapland pic.twitter.com/G5O84toaVC— Visit Lapland (@OurLapland) October 20, 2021
Snowy day ❄️❄️❄️ #lapland #Rovaniemi pic.twitter.com/6RMlKGiQGV— Jasim Sarker (@smjasim) October 20, 2021
Yes picture postcard winter scenes in Rovaniemi, the hometown of Santa Claus https://t.co/EpdTgtJpFs pic.twitter.com/RzthpubdGS— London & Southeast (@TheSnowDreamer) October 20, 2021
Rovaniemi, Lapland, Finland pic.twitter.com/1wd4kyJ9uc— Larissa (@larissabndsn) October 20, 2021
#Rovaniemi , #ArcticCircle , #Lapland , #Laponie , #Finland , #firstdayofsnow , #October20th 2021 #climatechange pic.twitter.com/C2mwxtItRF— Dr Stéphanie C. Lefrère (@SCLefrere) October 20, 2021
До слова, містечко Санта-Клауса – найвідоміша визначна пам’ятка Лапландії та власний курорт. Там розміщено чимало магазинів, ресторанів та кафе, різноманітних готелів. У Рованіємі також можна покататися на хаскі та оленях, на снігоходах, придбати дизайнерські вироби та сувеніри, а також побачитися із Сантою.
Читайте також: