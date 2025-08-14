Жінка 20 років відсиділа у в’язниці через помилковий вирок: яку компенсацію їй пропонують

Кетлін Фолбіг, яка 20 років провела у в’язниці через помилковий вирок у зв’язку зі смертю чотирьох власних дітей / © Associated Press

В Австралії влада одного зі штатів запропонувала жінці компенсацію у 2 млн австралійських доларів (54 млн 358 тис. грн) за те, що вона 20 років провела у в’язниці через помилковий вирок у зв’язку зі смертю чотирьох власних дітей.

Про це повідомляє Independent.

58-річну Кетлін Фолбіг 2003 року засудили за вбивство трьох дітей та ненавмисне вбивство четвертої. 2023 року її помилували та звільнили після того, як незалежне слідство представило нові наукові докази, що смерті могли статися через природні причини або генетичну мутацію.

Генеральний прокурор Нового Південного Вельсу Майкл Дейлі повідомив 14 серпня, що уряд штату здійснив ex gratia-виплату після «ретельного розгляду» звернення Фолбіг у липні 2024 року. Такий платіж є добровільним і не базується на юридичному обов’язку.

Адвокатка жінки Рані Рего заявила, що сума є «глибоко несправедливою та образливою», оскільки не відповідає рівню страждань її клієнтки.

«Запропонована сума — це моральна образа, вкрай недостатня й етично неприпустима. Система знову підвела Кетлін Фолбіг», — сказала адвокатка.

Вона також закликала провести розслідування, щоб з’ясувати, як саме визначили розмір компенсації.

За словами Рего, її підзахисна втратила не лише всіх дітей, але й два десятиліття життя, і досі відчуває наслідки пережитої психологічної травми.

Діти, яким було від 19 днів до 18 місяців, померли в період від 1989 до 1999 року.

Суд 2003 року визнав Фолбіг винною, базуючись на версії обвинувачення, що вона задушила кожну дитину, попри відсутність прямих фізичних доказів. Їй призначили 40 років ув’язнення, згодом скорочених до 30 років із мінімальним терміном у 25 років до можливого умовного звільнення.

Тодішня преса називала Фолбінг «найбільш ненависною жінкою Австралії» та «монстром-матір’ю».

Розслідування 2019 року підтвердило її провину, однак повторне слухання під керівництвом колишнього головного судді Томаса Батгерста 2022 року дійшло висновку, що існують вагомі сумніви у справедливості вироку.

До слова, у Німеччині ексв’язня, якого визнали невинним після 13 років ув’язнення, вимагають сплатити майже 100 тис. євро за харчування та проживання у тюрмі. Чоловік провів за ґратами 4916 днів через помилкове обвинувачення у вбивстві, яке згодом визнали, ймовірно, нещасним випадком. Після звільнення він розраховував на компенсацію у 750 тис. євро, а натомість сам отримав рахунок.