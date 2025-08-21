ТСН у соціальних мережах

Жінка більше не може ходити та говорити після популярної косметичної процедури: що сталось

Жінка зробила операцію зі збільшення сідниць, через що вона втратила можливість ходити.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінка більше не може ходити після операції

Жінка більше не може ходити після операції / © Mirror

Жінка зі США бореться за своє життя після «бразильської підтяжки сідниць», яка передбачає видалення жиру з стегон, живота та інших ділянок за допомогою ліпосакції, а потім введення його в сідниці.

Про це пише mirror.co.uk.

Операція Дайдіс Пен Гарсес була нібито проведена некваліфікованим хірургом, і через кілька тижнів після неї у неї сталася тромбоемболія легеневої артерії, яка спричинила серйозні ушкодження мозку. За словами її чоловіка Хорхе Фернандеса, через це 50-річна жінка не може ходити та говорити.

Чоловік розповів: «Вона більше ніколи не буде розмовляти, ходити чи їсти самостійно».

Бразильська підтяжка сідниць, відома як BBL, передбачає забір жиру з стегон, живота та інших ділянок за допомогою ліпосакції перед його введенням в сідниці. Гарсес, якій процедуру провели в Маямі, штат Флорида, стверджує, що її не поінформували про ризики, пов’язані з операцією. Також її родина звинувачує хірурга у некомпетентності.

Наразі родина жінки судитися із клінікою, де проходила операція.

