Жінка, яка бачила дев’ять Пап Римських: найстаріша черниця світу поділилася секретом довголіття

Френсіс Домінічі Піскателла стала найстарішою черницею в світі / © скриншот з відео

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Мешканка Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, США, 112-річна Френсіс Домінічі Піскателла, офіційно стала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса як найстаріша черниця. Вона присвятила служінню Католицькій Церкві понад 94 роки свого життя.

Про це повідомляє Guinness World Records.

Сестра Френсіс народилася 20 квітня 1913 року. Вона стала найстарішою черницею після смерті 116-річної сестри Іни Канабарро Лукас із Бразилії. Френсіс вступила до домініканського ордену, коли їй було 17 років, і працювала вчителькою та адміністратором до 84 років, присвятивши 52 роки викладанню. З 1931 року вона стала свідком приходу до влади дев’яти Понтифіків, 20 президентів США, двох світових воєн і кількох пандемій.

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Життя, присвячене служінню

Френсіс виросла у щедрій родині італійських іммігрантів, де допомога іншим була нормою. За її словами, вона відчула покликання до життя в служінні майже відразу після закінчення школи. Проте приєднатися до церкви було непросто: у віці двох років вона втратила більшу частину лівого передпліччя внаслідок нещасного випадку, і в 1931 році багато монастирів вважали, що це може стати перешкодою для її служіння.

«Нікому ніколи не доводилося допомагати мені», — заявила вона в інтерв’ю 2022 року, додавши, що, коли вона прийшла до монастиря, їй довелося доводити настоятелям, що немає нічого, чого б вона не змогла зробити.

Попри перешкоди, у 17 років вона отримала посаду вчителя і згодом здобула ступінь бакалавра та магістра в Університеті Сент-Джонс.

Секрети довголіття та оптимізм

Життя сестри Френсіс зараз набагато тихіше, але вона все ще відвідує щоденні меси та бере участь у щотижневих громадських заходах. Навіть після того, як у віці 102 років вона пережила автокатастрофу, що призвела до заміни стегна, і крововилив у мозок після падіння. За словами її родичів, вона зберігає ясність розуму, що свідчить про її велике життя.

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На свій 112-й день народження вона виглядала бадьорою та просила приготувати улюблені італійські страви. На питання про секрет довголіття вона сказала лише чотири слова: «Вчи, поки не помреш».

«Думаю, Бог мене ще не хоче. Він просто хоче, щоб я була поруч», — додала сестра Френсіс з гумором.

Нагадаємо, 108-річна жінка здивувала зізнанням про улюблений алкогольний напій, який вживає щодня. На її думку, саме цей напій допомогає їй підтримувати життєві сили і є секретом довголіття.