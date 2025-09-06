Жінка, яку заскочили в обіймах керівника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком

Колишня HR-директорка цілувалась на концерті Coldplay / © dailymail.co.uk

Реклама

52-річна Крістін Кебот, колишня HR-директорка технологічної компанії Astronomer, розлучається зі своїм чоловіком. Жінка втрапила у скандал з обіймами з керівником на концерті Coldplay.

Про це пише видання Daily Mail.

Чоловік Крістін, 60-річний Ендрю Кебот, успішний бізнесмен і генеральний директор компанії Privateer Rum.

Реклама

Колишня дружина Джулія, яка була одружена з Ендрю упродовж чотирьох років, озповіла, що бізнесмена навряд чи засмутить чи збентежить той факт, що його третя дружина подала на розлучення при тому, що саме він виявився ошуканим у стосунках. Колишня дружина після скандалу з обіймами на концерті Coldplay зателефонувала до Ендрю, аби висловити підтримку, однак у відповідь почула дивну відповідь.

«Я написала Ендрю одразу після того, як це сталося, і він сказав: „Її життя не має до мене жодного стосунку“, і додав, що вони розлучаються. Він каже, що це не має до нього жодного стосунку, хоча вони були одружені та жили в одному будинку. Але ж єдине, що його хвилює, це гроші», — зазначила Джулія.

Нагадаємо, інцидент стався на стадіоні Gillette під Бостоном, коли камера раптово зупинилася на парі, що мило обіймалася. Побачивши себе на великому екрані, Кебот та Байрон намагалися сховатися від камер.

Фронтмен гурту Coldplay, Кріс Мартін, з подивом прокоментував ситуацію: «Або у них роман, або вони просто дуже сором’язливі».

Реклама

Обидва учасники інциденту одружені з іншими людьми. Кебот перебуває у шлюбі з Ендрю Кеботом — CEO компанії Privateer Rum. У пари є будинок вартістю 2,2 мільйона доларів. А Байрон одружений з викладачкою, яку звуть Меган. У них двоє дітей.