Жінка, яку засудили до страти, вижила під час моторошної процедури: стало відомо, як їй це вдалось

Кріста Пайк

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Кріста Пайк, яку у США засудили до смерті, вижила під час страти. Зараз жінка перебуває у лікарні, її стан оцінюють, як критичний.

Про це пише thesun.co.uk.

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У Мережі опублікували фото, який вигляд має Пайк після невдалої страти

Як повідомляється, у мережу потрапило жахливе фото травм, яких зазнала засуджена до смертної кари Кріста Пайк під час невдалої спроби її страти.

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Як стверджується, на знімку видно серйозні пошкодження її руки від ліктя вниз; за словами її адвокатів, засуджена до смертної кари потрапила до лікарні з «набряклими, обпеченими та вкритими пухирями» руками.

50-річна Пайк, яка пережила введення подвійної дози смертельної ін’єкції, досі перебуває в лікарні у критичному стані.

Як відбувалась страта

Під час страти Пайк намагалася допомогти медикам знайти вену, коли ті неодноразово намагалися встановити крапельницю.

Як повідомляється, одна голка зігнулася під кутом 90 градусів, коли її різко висмикнули з руки після невдалої спроби.

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Її адвокати заявили, що Пайк зрештою ввели два набори шприців із смертельним препаратом.

За повідомленнями, вона плакала й схлипувала протягом усієї цієї жахливої процедури.

В якийсь момент вона поскаржилася: «Таке відчуття, ніби моя рука ось-ось розірветься».

Чому смертельний препарат не подіяв

Її адвокати висловили занепокоєння щодо смертельної ін’єкції за кілька місяців до дня страти, зазначивши, що у неї були тонкі вени та захворювання крові, які могли ускладнити введення внутрішньовенної катетера.

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Зараз вони стверджують, що «жодний із членів команди, яка проводила страту, навіть не усвідомив, що катетери для внутрішньовенного введення були встановлені неправильно або що вени лопнули, і що пентобарбітал, повністю або частково, потрапив у тіло пані Пайк».

Анестезіолог доктор Джоел Зівот зазначає, що докази свідчать про те, що пентобарбітал не потрапив у її кровотік, як передбачалося, а натомість поширився по тканинах під шкірою.

Доктор Зівот, який консультує команду захисників Пайк, зазначив, що це вказує на розрив вени.

Він додав, що її захворювання — тромбоцитоз — також могло спричинити утворення тромбів, які потенційно блокували дію смертельного пентобарбіталу.

Пайк була засуджена до смертної кари у 1996 році за жорстоке вбивство 19-річної Коллін Слеммер.

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