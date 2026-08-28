Жінка купила куртку в секондгенді й не повірила власним очам: що вона знайшла в кишені

Секонд-хенд / © pexels.com

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Користувачка TikTok поділилася шокувальною знахідкою в американському секондгенді, де в кишені вживаної куртки виявила чималу суму грошей.

Про це повідомила блогерка, відома в TikTok як Not Nic, передає Mirror.

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У секондгенді блогерка приміряла зелено-коричневу куртку оверсайз у своєму улюбленому стилі й замість звичного дріб’язку знайшла в кишенях пачку готівки. Після цього вона почала панікувати прямо на парковці. Перевіряючи знахідку детальніше, жінка спочатку припустила, що йдеться про долар, але згодом засумнівалася через зовнішній вигляд купюр.

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«Отже, я понишпорила по кишенях і подумала: хм, це виглядає добре? Вгадайте, що я витягла. Це гроші… Я подумала: мені вже байдуже. Я куплю цю куртку, щоб просто побачити гроші. Бо, можливо, це щось на кшталт долара», — зазначила дівчина.

Блогерка першу вирішила, що в кишені лежить близько 100 фунтів стерлінгів (135 доларів). Проте згодом засумнівалася і припустила, що сума може сягати 1000 фунтів (1350 доларів). Через це вона почала панікувати та розгублено міркувати, чи не матиме проблем із законом через таку знахідку.

Сховавши гроші в безпечному місці, жінка розгублено звернулася до підписників за порадою та попросила підказати, як їй вчинити, поки вона купуватиме продукти в супермаркеті Aldi.

Попри занепокоєння через несподіване відкриття, жінка залишилася задоволена головною покупкою: «Але ця куртка справді мила». Підписники у коментарях порадили їй залишити гроші собі, зазначивши, що речі часто жертвують на благодійність разом із забутими речами, а колишнього власника вже не знайти.

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Окрім грошей, блогерка похизувалася ще однією знахідкою з цього ж секондгенду — брендовою чорно-бордовою сумкою Kate Spade, яку придбала всього за 10 фунтів стерлінгів, хоча на сайтах уживаних речей такі моделі коштують близько 300 фунтів.

Нагадаємо, уявлення про те, що вживані речі купують винятково заради економії бідні люди, остаточно застаріло. Сучасні дослідження в галузі психології споживання доводять, що сьогодні полиці секондгендів, вінтажних бутиків та комісійних магазинів активно штурмують покупці, які мають високий дохід і можуть легко дозволити собі новий одяг.

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