Жінка купила на eBay стару камеру і отримала сюрприз, коли її увімкнула

Вінтажний фотоапарат / © Credits

Реклама

У часи панування цифрових технологій дедалі більше людей повертаються до фізичних носіїв — вінілу, касет, компакт-дисків та вінтажних фотоапаратів. Бажання відчути ностальгію підштовхнуло жительку Берліна придбати на платформі eBay плівкову камеру 2000-х років. Однак справжній сюрприз чекав на неї одразу після увімкнення та огляду пристрою: усередині виявилася невиявлена плівка із замороженими в часі спогадами.

Про це пише видання The Mirror.

Реклама

Віддавши плівку на фотодрук, жінка побачила серію кадрів із детально задокументованої нічної вечірки в англійському місті Лідс, яка відбулася понад дві десятиліття тому.

Реклама

Аби знайти людей, зображених на фото, та повернути їм втрачені спогади, покупчиня звернулася до популярного блогера з Техасу Метта Тайга. З початку 2024 року Метт розшукує власників знайдених листівок, відеокасет та фотографій, висвітлюючи свій пошук у TikTok під ніком @batshtshtshow. За цей час йому вдалося успішно повернути господарям 15 фотоархівів, дві відеокасети та кілька старовинних поштових карток.

«Я завжди любив досліджувати комісійні магазини й барахолки, мене заворожували випадкові фотографії, які я там знаходив. Мені завжди було шкода, що вони покинуті, і я жартома казав, що поверну їх. В один день я вирішив насправді спробувати — і це спрацювало», — поділився Метт.

Тепер розшук власників унікальних фотографій із Лідса продовжується у соцмережах, а сама історія стала черговим нагадуванням про те, яку особливу цінність мають збережені фотографії.

Раніше ми писали про те, що унікальне фото видатної жінки продано на аукціоні майже за пів мільйона доларів: знімку 178 років.

Реклама

Новини партнерів