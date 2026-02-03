Жінка ледве не втратила зір через контактні лінзи: чому так трапилося (фото)

Лінзи / © iStock

Мешканка Великої Британії втратила зір на одне око через неправильне використання контактних лінз, біль від ураження вона порівняла з пологами.

Про це з посиланням на розповідь постраждалої та медиків повідомляє UNILAD.

Йдеться про 36-річну медсестру Кеті Керрінгтон з графства Ессекс. За її словами, проблеми із зором у неї виявили ще у 16 років, після чого вона почала носити окуляри. У 17 років жінка перейшла на щоденні одноразові контактні лінзи, щоб уникнути незручностей, пов’язаних із окулярами, які, за її словами, часто губилися або ламалися, особливо під час активного способу життя.

Попри те, що обрані нею лінзи призначалися виключно для одноразового використання, Керрінгтон зізналася, що з підліткового віку почала порушувати правила їх носіння. Спочатку вона іноді не знімала лінзи після вечірок, а з часом це переросло у звичку — жінка могла носити їх без перерви по кілька днів, а згодом і тижнів.

«Я поводилася безвідповідально й неправильно користувалася контактними лінзами», — розповіла вона. За її словами, інколи вона не змінювала лінзи по одному-два тижні, знімаючи їх лише тоді, коли очі ставали дуже сухими. Причиною такого ставлення вона назвала зручність і страх прокидатися вранці з поганим зором.

Критичний стан настав у серпні 2025 року. Керрінгтон розповіла, що одного ранку прокинулася з сильним болем та рясним сльозотечею, а вже наступного дня біль став нестерпним. За її словами, відчуття були «гіршими, ніж під час пологів». Вона повністю втратила зір на праве око.

Медики, за словами пацієнтки, не могли одразу спрогнозувати, чи відновиться її зір. Ця невизначеність стала для жінки серйозним психологічним ударом. Керрінгтон, мати чотирьох дітей, зізналася, що перебувала в глибокій депресії, боячись, що більше не зможе бачити, як ростуть її діти.

Вона зазначила, що навіть повсякденні дії стали для неї надзвичайно складними. Зокрема, їй було важко готувати їжу, різати продукти або навіть налити суміш для немовляти — рідина розливалася через відсутність зорового контролю. Жінка додала, що відчувала втрату незалежності, попри те що постраждало лише одне око.

© Unilad

© Unilad

Згодом зір у правому оці поступово відновився. Після цього Керрінгтон вирішила повністю відмовитися від носіння контактних лінз. Вона наголосила, що визнає власну відповідальність за те, що сталося, але при цьому підкреслила, що раніше не усвідомлювала всіх ризиків, пов’язаних із неправильним використанням лінз.

Жінка закликала інших користувачів контактних лінз уважно дотримуватися рекомендацій і вивчати можливі наслідки. За її словами, тривалий час їй здавалося, що подібне не може трапитися саме з нею, оскільки вона роками порушувала правила без негайних ускладнень. Тепер, зазначила Керрінгтон, її головним пріоритетом стало збереження власного здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар-офтальмолог пояснював, коли та як носити одноденні контактні лінзи.