Жінка надіслала "отруєні великодні яйця" сім’ї екса заради помсти: помер 7-річний хлопчик

Шоколадні яйця / © Freepik

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У Бразилії семирічний хлопчик помер внаслідок того, що з’їв «отруєні великодні яйця».

Про це повідомляє Daily Mail.

Жорделія Перейра Барбоза була заарештована за підозрою в підкиданні шоколадних яєць новій сім’ї свого колишнього бойфренда, внаслідок чого двоє людей опинилися в критичному стані, а одна дитина загинула.

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Барбоса звинувачується в тому, що вона придбала, підмішала і відправила смертельний шоколад дівчині свого колишнього партнера Міріан та її сім’ї. Місцева поліція стверджує, що нею керували «помста» і «ревнощі».

35-річна жінка нібито придбала великодні яйця в супермаркеті і звинувачується в тому, що отруїла їх перед тим, як нібито доправити до будинку нової обраниці свого екса.

Барбоза навіть додала до подарунка записку з написом: «З любов’ю, Міріан Лірі. Щасливого Великодня».

Потім Ліра сказала, що поділилася подарунком зі своїми дітьми, семирічним хлопчиком і 13-річною дівчинкою. Як повідомляється, хлопчику стало кепсько одразу після того, як з’їв цукерки, і помер через декілька годин після прибуття до міської лікарні.

Тим часом, дівчинка та її мама залишаються в критичному стані в тій же лікарні, і, за повідомленнями, обидві вони інтубовані.

Причина смерті ще не встановлена, а судово-медична експертиза шоколадних цукерок, що залишилися, продовжується, щоб підтвердити можливе отруєння.

Цивільна поліція затримала Барбозу в автобусі, коли вона їхала додому до Санта-Інес, після того, як був знайдений чек, який свідчив про те, що вона купила ці цукерки.

Згодом з’явилися записи з камер відеоспостереження, на яких видно, що вона купує шоколад у супермаркеті, одягнувши темну перуку, яка прикриває її світле волосся.

Поліцейські також поговорили з колишнім хлопцем Барбози, який припустив, що вона могла бути причетна до інциденту.

Барбоса повідомила владі, що вона купила шоколадні цукерки, але не отруїла яйця.

Окрім чеків, поліція знайшла у неї дві перуки, ножиці, картки, ніж-пилку і невідомі речовини.

Маурісіо Мартінс, співробітник служби безпеки Бразилії, сказав в інтерв’ю Standard, що ймовірне отруєння «було мотивоване помстою і ревнощами».

«Є декілька ознак, які чітко вказують на те, що саме ця жінка є виконавицею злочину», — написав він. «Поліція продовжить працювати над посиленням цих доказів і передасть її до рук правосуддя, щоб вона відповіла за цей варварський злочин».

Розтин тіла дитини, проведений місцевим медичним інститутом, ще не встановив, що сталося, але влада очікує, що причиною смерті буде оголошено отруєння. Також будуть проведені аналізи двох постраждалих і залишків шоколаду.

Нагадаємо, лев викрав дівчинку з дому і вбив біля річки. Дитина перебувала в житловому комплексі на ранчо поруч із Національним парком Найробі.