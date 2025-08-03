Жінка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі: що відомо

Дівчинці було дуже спекотно у валізі / © pixabay.com

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У Новій Зеландії поліція заарештувала 27-річну жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі.

Про це повідомляє BBC.

У поліції розповіли, що правоохоронців викликали на автобусну зупинку в містечку Кайвака на півночі країни після того, як одна пасажирка попросила відкрити багажне відділення.

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«Водій занепокоївся, коли помітив, що валіза рухається. Коли він відкрив її, всередині виявили дворічну дівчинку», — йдеться в заяві поліції.

Повідомляється, що 27-річну жінку заарештували та висунули їй обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною та недогляді за нею.

«За попередніми даними, дівчинці було дуже спекотно, однак видимих тілесних ушкоджень не виявлено», — зазначили в поліції.

Дитину доправили до лікарні для медичного обстеження. Наразі не розголошується, чи є затримана жінка родичкою дівчинки.

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Очікується, що жінка постане перед окружним судом Норт-Шору в понеділок.

«Ми хочемо висловити подяку і похвалити водія автобуса, який помітив, що щось не так, і миттєво відреагував, тим самим запобігши потенційно трагічним наслідкам», — наголосили в поліції.

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