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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Жінка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі: що відомо

Повідомляється, що 27-річну жінку заарештували та висунули їй обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною та недогляді за нею.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дівчинці було дуже спекотно у валізі

Дівчинці було дуже спекотно у валізі / © pixabay.com

У Новій Зеландії поліція заарештувала 27-річну жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі.

Про це повідомляє BBC.

У поліції розповіли, що правоохоронців викликали на автобусну зупинку в містечку Кайвака на півночі країни після того, як одна пасажирка попросила відкрити багажне відділення.

«Водій занепокоївся, коли помітив, що валіза рухається. Коли він відкрив її, всередині виявили дворічну дівчинку», — йдеться в заяві поліції.

Повідомляється, що 27-річну жінку заарештували та висунули їй обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною та недогляді за нею.

«За попередніми даними, дівчинці було дуже спекотно, однак видимих тілесних ушкоджень не виявлено», — зазначили в поліції.

Дитину доправили до лікарні для медичного обстеження. Наразі не розголошується, чи є затримана жінка родичкою дівчинки.

Очікується, що жінка постане перед окружним судом Норт-Шору в понеділок.

«Ми хочемо висловити подяку і похвалити водія автобуса, який помітив, що щось не так, і миттєво відреагував, тим самим запобігши потенційно трагічним наслідкам», — наголосили в поліції.

Нагадаємо, у селі Королево на Закарпатті трирічний хлопчик випадково заклеїв очі суперклеєм — миттєва реакція медиків врятувала зір.

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