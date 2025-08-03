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Жінка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі: що відомо
Повідомляється, що 27-річну жінку заарештували та висунули їй обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною та недогляді за нею.
У Новій Зеландії поліція заарештувала 27-річну жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі.
Про це повідомляє BBC.
У поліції розповіли, що правоохоронців викликали на автобусну зупинку в містечку Кайвака на півночі країни після того, як одна пасажирка попросила відкрити багажне відділення.
«Водій занепокоївся, коли помітив, що валіза рухається. Коли він відкрив її, всередині виявили дворічну дівчинку», — йдеться в заяві поліції.
Повідомляється, що 27-річну жінку заарештували та висунули їй обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною та недогляді за нею.
«За попередніми даними, дівчинці було дуже спекотно, однак видимих тілесних ушкоджень не виявлено», — зазначили в поліції.
Дитину доправили до лікарні для медичного обстеження. Наразі не розголошується, чи є затримана жінка родичкою дівчинки.
Очікується, що жінка постане перед окружним судом Норт-Шору в понеділок.
«Ми хочемо висловити подяку і похвалити водія автобуса, який помітив, що щось не так, і миттєво відреагував, тим самим запобігши потенційно трагічним наслідкам», — наголосили в поліції.
Нагадаємо, у селі Королево на Закарпатті трирічний хлопчик випадково заклеїв очі суперклеєм — миттєва реакція медиків врятувала зір.