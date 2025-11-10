Жінка під час ремонту старого будинку відкрила секретну шафу минулого століття: що вона там знайшла (фото)

Шафа / © Pixabay

Під час ремонту старого будинку у США жінка натрапила на приховану двері, за якою виявила шафу із понад 70-річними медичними препаратами. Відкриття стало сенсацією в соцмережах і привернуло увагу істориків та колекціонерів.

Про це пише The Mirror.

Жителька штату Мен, яка займається відновленням історичних будинків, випадково знайшла приховану двері, яка майже зливалася зі стіною. Лише невеликий шарнір видавав її присутність. Жінка змогла відкрити двері за допомогою невеликого інструмента, і за нею виявилася вузька шафа з кількома полицями.

Більшість полиць були порожні, проте на двох лежали банки та пляшки з медичними препаратами, які, за оцінками, залишалися недоторканими десятки років. Серед них були касторова олія, загадковий еліксир і коробки з Senokot — відомим засобом проти запорів.

Дослідження показало, що колекція, ймовірно, датується 1940–1950 роками. Це дозволяє припустити, що препарати могли бути частиною клінічного випробування, проведеного для матеріалів Senokot. Таким чином, шафа залишалася недоторканою близько 70–80 років.

Жінка у своєму відео на Instagram жартівливо назвала знахідку «шафою від запорів» і зазначила, що така колекція могла з’явитися ще за перших власників будинку. Вона не надала додаткових деталей про попередніх мешканців або походження препаратів, тому точна історія шафи залишається невідомою.

Відкриття вже стало вірусним у соцмережах, зібравши тисячі переглядів та коментарів. Фахівці відзначають, що подібні знахідки у старих будинках можуть розкривати унікальні сторінки історії медицини та життя минулих поколінь.

