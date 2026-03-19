Жінка після вірусного відео на концерті Coldplay вперше розповіла свою версію

Енді Байрон і Крістін Кебот на концерті Coldplay у США / © dailymail.co.uk

Колишня HR-директорка компанії Astronomer Крістін Кебот публічно представила свою версію подій навколо резонансного інциденту на концерті гурту Coldplay. Вона заявила, що припинила будь-які стосунки з колишнім керівником Енді Байроном, звинувативши його у введенні в оману.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Опрі Вінфрі.

Скандал спалахнув після того, як під час концерту у Фоксборо (США) пара потрапила до об’єктива «камери поцілунків» (kiss cam). Відео, на якому Кебот і тодішній CEO Astronomer Енді Байрон обіймаються, стало вірусним у TikTok.

За словами Кебот, на той момент вона була переконана, що Байрон уже розлучився зі своєю дружиною. Жінка наголосила, що припинила спілкування з екскерівником ще восени через його нещирість.

«Він не був тією людиною, яку з себе вдавав. А брехня для мене — неприйнятна», — підкреслила вона.

Інцидент призвів до радикальних змін у житті обох учасників відео. Крістін Кебот втратила роботу, стала об’єктом онлайн-цькування, доксингу та отримувала погрози. Енді Байрон згодом також залишив посаду генерального директора компанії Astronomer.

Кебот зазначила, що вважає реакцію суспільства несправедливою, оскільки основний удар критики припав на неї, водночас Байрон утримувався від публічних коментарів.

«Я визнаю свою помилку, але ціна, яку я за неї заплатила — неймовірна. Я залишилася крайньою. І те, що він мовчав, — не та риса, яку я б хотіла бачити в партнероі чи керівникові», — додала вона.

Колишній чоловік жінки, підприємець Ендрю Кебот, підтвердив, що їхнє розлучення було мирним і розпочалося ще до інциденту на концерті. Сама Крістін пояснила своє рішення перервати мовчання бажанням захистити дітей та показати, що помилки не повинні визначати все подальше життя людини.

Скандал зі зрадою на концерті Coldplay — що відомо

Нагадаємо, під час концерту Coldplay на стадіоні «Жиллетт» у Бостоні фронтмен гурту Кріс Мартін зненацька заскочив одну сором’язливу пару, повернувши до неї свою «камеру поцілунків». Відео цього моменту, опубліковане в TikTok, миттєво стало вірусним.

Згодом стало відомо, що це був одружений генеральний директор IT-компанії Astronomer Енді Байрон, який обіймав свою колегу та HR-директорку Крістін Кебот. Цей скандал на концерті Coldplay несподівано приніс успіх компанії Astronomer.

Згодом компанія офіційно оголосила, що Енді Байрон подав заяву про звільнення, яку Рада директорів одноголосно прийняла.

Також колишня топменеджерка Astronomer Крістін Кебот та Енді Байрон знову опинилися в центрі скандалу. І цього разу справа не лише в поцілунку на концерті Coldplay.