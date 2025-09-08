Жінка побачила свого чоловіка у ролику в соцмережах за сім років після зникнення

Зниклого чоловіка помітили у ролику / © Credits

Реклама

В Індії жінка виявила свого зниклого чоловіка за сім років, помітивши його на нещодавно знятому відео.

Про випадок повідомляє Deccan Herald.

Жінка випадково побачила ролик в одній із соцмереж. На кадрах з відео вона впізнала свого зниклого чоловіка Джітендру. Чоловік, який працював різноробом на фабриці в Пенджабі, зник 2018 року — за рік після того, як одружився.

Реклама

Раптове зникнення змусило його родичів та вагітну дружину повірити у його можливу смерть. Поліція навіть закрила справу про його зникнення через давність.

Після короткого розслідування дружина з’ясувала, що насправді її чоловік щасливо жив із іншою жінкою весь цей час. Вона негайно повідомила про це до поліції. Правоохоронці поновили справу. Скоріш за все, Джітендру доправлять додому найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що в Таїланді жінка випадково виявила останки свого чоловіка, який зник.