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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Жінка померла від сказу, який підхопила від цуценяти під час відпустки (фото)

Рідкісна хвороба сказу була діагностована занадто пізно.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Цуценя

Цуценя / © Pixabay

Під час відпустки в Марокко 59-річна жителька Барнслі Івонн Форд зазнала подряпини від бездомного цуценя, через що невдовзі захворіла на сказ. Після тривалого інкубаційного періоду хвороба виявилася смертельною.

Про це пише видання Daily Mail.

У лютому цього року Івонн разом із чоловіком перебувала на відпочинку в Марокко. Під час перебування на приватному пляжі біля готелю вона помітила маленьке бездомне цуценя, що лежало під її лежаком. Тварина подряпала її ногу, проте рана була дуже легкою — без крові, почервоніння чи ознак зараження, тому Івонн не надала цьому особливого значення.

Після повернення додому жінка продовжувала вести звичний спосіб життя. Вона навіть разом із родиною поїхала у Флориду, де займалася риболовлею з чоловіком. Однак через кілька місяців, у червні, Івонн раптово почала відчувати сильний і «жахливий» головний біль, через що була госпіталізована у лікарню Барнслі.

Івонн Форд на відпочинку з чоловіком Роном (справа), донькою Робін, її чоловіком Ендрю (зліва) та їхніми дітьми. / © dailymail.co.uk

Івонн Форд на відпочинку з чоловіком Роном (справа), донькою Робін, її чоловіком Ендрю (зліва) та їхніми дітьми. / © dailymail.co.uk

За лічені дні стан Івонн різко погіршився: вона втратила здатність ходити, говорити, спати та ковтати. Жінка почала бачити галюцинації і розвинула яскраво виражений страх води — симптом, який часто спостерігається при сказі. Її перевели до Royal Hallamshire Hospital у Шеффілді, де після тривалих обстежень діагностували рідкісну, але смертельно небезпечну вірусну інфекцію — сказ.

/ © dailymail.co.uk

© dailymail.co.uk

11 червня Івонн Форд померла. Донька загиблої, 32-річна Робін Томсон, неонатальна медсестра, поділилася спогадами про матір і подіями, що передували трагедії.

«Моя мама була найлюблячою людиною, яку я коли-небудь знала. Вона мала найбільше серце. Вона була моїм найкращим другом і неймовірною бабусею для моїх дітей і дітей мого брата», — розповіла Робін.

/ © dailymail.co.uk

© dailymail.co.uk

Вона додала, що смерть матері стала справжнім шоком для всієї родини, особливо через тривалий інкубаційний період хвороби. «Її подряпали в лютому, а померла вона лише в червні. На той момент ми навіть не підозрювали, що це може бути сказ», — зазначила донька.

Робін розповіла, що спочатку подряпина не викликала тривоги: «Не було крові, і пес виглядав здоровим. Рана була дуже легкою і не інфікувалася, тому ми не надали цьому значення».

Коли ж головний біль посилився, Івонн звернулася до лікарні. З часом її стан погіршився настільки, що лікарі змушені були ввести її в штучну кому.

«Діагноз сказу нам повідомили лише через більше тижня після госпіталізації. На жаль, як тільки симптоми починають проявлятися, це завжди закінчується смертю», — пояснила Робін.

Родина дізналася, що інкубаційний період сказу може тривати від кількох місяців до двох років, що ускладнює раннє виявлення і профілактику хвороби.

Після втрати матері Робін вирішила присвятити себе боротьбі зі сказом. Вона започаткувала благодійну ініціативу, спрямовану на підвищення обізнаності про хворобу, підтримку вакцинації тварин і навчання дітей у школах.

З метою збору коштів на реалізацію проєкту Робін створила кампанію на платформі GoFundMe та звернулася до громадськості з проханням про допомогу.

«Якщо я зможу врятувати бодай одне життя або захистити одну сім’ю від болю, який пережили ми, це стане найкращою пам’яттю про маму. Я маю намір перетворити свій біль у конкретні дії — вакцинувати собак, підтримувати моніторинг сказу та навчати дітей, щоб попередити такі трагедії в майбутньому», — заявила донька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Київській області на території Фастівського, Бучанського та Обухівського районів запроваджено карантинні обмеження через зафіксовані випадки сказу. Карантинні обмеження діятимуть щонайменше до 25 серпня 2025 року залежно від населеного пункту.

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