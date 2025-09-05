Жінка "постаріла на 20 років" за ніч після відвідин стоматолога: як це трапилось (фото)

Мойра Девлін до та після невдалої імплантації зубів / © SWNS

Реклама

Мешканка Шотландії 52-річна Мойра Девлін мріяла про досконалу усмішку, але стоматологічна процедура перетворила її життя на суцільне випробування. Після невдалої імплантації зубів за 24 тис. фунтів жінка зіткнулася з болем і змінами в зовнішності.

Про це повідомляє The Sun.

Мойра, яка живе в містечку Аллоа, завжди дбала про зуби і регулярно відвідувала стоматолога, прагнучи залишатися привабливою та фотогенічною після 50 років. У червні 2023 року, перебуваючи у відрядженні в Лідсі, жінка побачила рекламу клініки, яка пропонувала імплантацію. Спершу Мойра планувала обмежитися коронками та мостами, але консультація змінила її рішення.

Реклама

«Завжди мала прекрасні зуби, прекрасну усмішку та фотогенічне обличчя. Моєю єдиною одержимістю було зберегти це», — розповіла жінка.

У клініці їй порадили встановити повний набір імплантів, запевняючи, що це вбереже від майбутніх стоматологічних проблем.

«На консультації мені робили агресивну рекламу, запевняючи, що зможуть точно відтворити мої зуби. Я постійно говорила, що не маю грошей, але вони переконали, що я таким чином заощаджу на майбутніх коронках та мостиках», — згадує Мойра.

Щоб оплатити процедуру, вона оформила кредит.

Реклама

У липні 2023 року розпочалася серія з чотирьох операцій, які разом коштували 24 тис. фунтів (приблизно 1,3 млн грн). Тепер жінка щомісяця сплачує 666 фунтів (37 тис. грн) і ще не закрила борг.

«Вже після другої операції я зрозуміла, що щось йде не так. Мені здається, що нижня щелепа розтягнута, а ніс стиснутий. Моя шия не може бути в нейтральному положенні, вона завжди нахилена вгору», — ділиться Мойра.

Мойра Девлін після невдалої імплантації зубів / © SWNS

Попри скарги під час наступних операцій, стоматологи відмовилися щось змінювати, заявивши після завершення курсу, що виправити ситуацію більше неможливо.

Зараз Мойра потерпає від болю у щелепі та вухах, не може нормально харчуватися та стикається з надмірним слиновиділенням.

Реклама

«Це справжній хаос — моє обличчя перекошене, а зуби занадто великі для щелепи. Відчуваю, що постаріла на 20 років за одну ніч», — зізнається жінка.

Лікарі попереджають, що з часом біль лише посилюватиметься. Мойра шукає іншого хірурга для виправлення ситуації, але мінімальна ціна корекції становить ще 10 тис. фунтів (понад 555 тис. грн).

До слова, у США заарештували 35-річну Емелі Мартінес, яка видавала себе за «експерта з усмішки», проводячи нелегальні стоматологічні процедури. Жінка використовувала звичайний суперклей для встановлення вінірів, що призвело до серйозних ускладнень, болю та пошкодження зубів у її клієнтів.