Жінка принесла до поліції протитанковий снаряд

Протитанковий снаряд у відділку поліції / © Поліція Чеської республіки

У столиці Чехії місцева мешканка принесла до поліції протитанковий снаряд, відгукнувшись на акцію, яка дозволяє безкарно та без пояснень здавати зброю, що незаконно зберігається.

Про це повідомляє видання České noviny з посиланням на поліцію Праги.

Жінка прийшла до місцевої поліцейської дільниці в празькому районі Лготка з великою сумкою. В залі очікування вона провела тривалий час, поки до неї не підійшов черговий поліцейський. Тоді вона дістала з сумки протитанковий снаряд і заявила, що хоче здати його під час так званої «збройової амністії».

Поліцейському довелося викликати на місце події експерта з вибухівки, а самому разом зі своїми колегами та жінкою, яка принесла снаряд, терміново покинути відділок.

На щастя, подальша перевірка виявила, що снаряд був неактивним.

Чеська поліція після цього випадку звернулася до громадян з проханням не доставляти вибухонебезпечні предмети до відділків, а викликати експертів із знешкодження бомб на місце. Найбільша небезпека виникає саме під час їх транспортування.

У поліції також повідомили, що за час «збройової амністії», яка триває від початку цього року, жителі Праги вже здали 83 одиниці зброї та понад 3000 одиниць боєприпасів.

Нагадаємо, у Франції медики в прямій кишці чоловіка виявили 20-сантиметровий артилерійський снаряд часів Першої світової війни.