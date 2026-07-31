Жінка в багажнику та семеро п’яних у салоні: у Польщі сталася моторошна ДТП за участю українців

Поліція Польщі / © inpoland

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У польському місті Сехніце водій Audi A4 у стані алкогольного сп’яніння влетів у дерево, перевозячи в салоні та багажнику сімох громадян України. Унаслідок аварії четверо пасажирок опинилися в лікарні, а жінка з багажника дістала тяжкі травми хребта.

Про це повідомляє видання Inpoland.net.pl.

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Обставини та наслідки аварії

Повідомляється, що інцидент стався вночі на вулиці Колейова. Поліцейських викликали на місце дорожньо-транспортної пригоди, де автомобіль Audi A4 з невідомих причин з’їхав з дороги на узбіччя, спочатку врізався у дорожній знак, а потім — у дерево.

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Як з’ясувалося, в автомобілі перебувало семеро громадян України віком від 19 до 27 років, і всі вони, включно з водієм, були п’яними. Водночас одна з постраждалих пасажирок їхала в багажнику — вона дістала серйозні травми, зокрема переломи хребта та ребер. Загалом до лікарняних закладів доправили чотирьох жінок.

Затримання водія та несподіваний поворот із братом

Правоохоронці встановили, що водій не мав права сідати за кермо, оскільки діяв чинний судовий припис про заборону керування транспортними засобами. Його негайно заарештували.

Зазначається, що водія судитимуть за спричинення ДТП із тяжкими тілесними ушкодженнями, керування авто попри судову заборону та в нетверезому стані. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі, довічна заборона на керування транспортними засобами та можлива подальша депортація. Остаточну правову кваліфікацію правопорушення визначить прокурор на основі зібраних доказів.

Ситуація отримала неочікуване продовження під час роботи поліції на місці події: туди прибув брат водія, який, як виявилося, також керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його також заарештували правоохоронці.

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