Жінка вбила свою "ідеальну" сім'ю: перед цим вона записала тривожні відео

З усієї родини вижив тільки 3-річний хлопчик / © Daily Mail

У США сталась моторошна трагедія: жінка вбила свого чоловіка, їхніх двох дітей та вчинила самогубство. Вижив лише 3-річний малюк.

Про це пише dailymail.co.uk.

34-річна Емілі Лонг була знайдена мертвою разом зі своїм 48-річним чоловіком Райаном Лонгом і двома їхніми дітьми, восьмирічним Паркером і шестирічним Райаном, у їхньому розкішному будинку в Нью-Гемпширі в понеділок увечері. Їхній наймолодша 3-річна дитина не постраждала.

Напередодні трагедія жінка дізналась, що її чоловік страждає через невиліковний рак мозку. Жінка у тривожних відео в TikTok зізнавалася, що її психічне здоров’я було в руїнах і що вона перебувала в глибокій депресії.

Судмедексперт повідомив Daily Mail, що «на основі інформації, доступної на даний момент, схоже, що в ранкові години понеділка, 18 серпня 2025 року, пані Лонг взяла пістолет з дому і вбила Раяна Лонга та своїх двох дітей, Паркера і Раяна, а потім одразу ж покінчила з собою.

Хоча слідчі дізнаються про різні проблеми, що існували в сім’ї на момент події, не слід робити припущення, що ця подія була спричинена єдиною причиною або стресовим фактором».

Влада отримала дзвінок на номер 911 з повідомленням про кілька смертей у будинку. Прибувши на місце близько 20:21, вони знайшли в будинку трирічну дитину, яка не постраждала.

Дитина, яка вижила, зараз перебуває під опікою родичів, а розслідування триває.

У TikTok Емілі документувала життя своєї родини після того, як у її чоловіка діагностували гліобластому, агресивну форму раку мозку. Його діагноз був смертельним.

У своєму останньому відео, опублікованому за два дні до їхньої смерті, Емілі пояснила, що вона та її діти важко переживали діагноз чоловіка, але вона була рішуче налаштована поліпшити свій психічний стан.

«Все, що я хочу зробити, це сховатися під ковдрою разом із дітьми, але це нездорово для них і нездорово для мене. Сьогодні я вирішила, що мені потрібно докласти свідомих зусиль, щоб змінити свій спосіб мислення. Я виходжу з цієї депресії, хочу я того чи ні. Я рішуче налаштована створити нормальність», — сказала вона.

В окремих відео вона розповідала про горе, яке відчувала, коли довелося повідомити дітям, що діагноз Лонга був смертельним.

Вона пояснила, що двоє старших дітей розуміли стан і наслідки краще, ніж наймолодша дитина.

11 травня Емілі опублікувала відео з підписом: «Хочете побачити, як хтось розпадається на очах? Клянусь, цей рак мене зламає».

Лонг був психологом в середній школі Oyster River в Даремі, а Емілі працювала директором з операцій в мережі ресторанів. Їхню родину називали «ідеальною».

Нагадаємо, інфлюенсерку застрелили на очах маленького сина.