Жінка відмовилась від їжі та води, щоб прискорити свою смерть: вона пояснила причини та померла

Жінка відмовилась від їжі та води, щоб померти швидше / © Freepik

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42-річна Емма Брей з Великої Британії, яка страждала на бічний аміотрофічний склероз, померла у хоспісі, заморивши себе голодом.

Про це пише Mirror.

Минулого місяця Емма розповідала, наскільки нестерпним було для неї усвідомлення того, що вона не може обійняти своїх двох дітей чи витерти їм сльози. Вона знала, що для неї час сплив, але прагнула боротися за зміни в законодавстві заради інших.

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У понеділок, перебуваючи в хоспісі у Девоні, жінка опублікувала прощальне повідомлення на своїй сторінці «Stupid_mnd» в Instagram. Під фотографією, де вона лежить у ліжку та дивиться на дерева, Емма написала: «Якщо ви це читаєте, значить, я завершила свій останній шлях навколо сонця».

Раніше колишня працівниця благодійної організації, яка допомагала сотням постраждалих від домашнього насильства та бездомним, розповіла, як сильно вона хотіла вберегти своїх «дивовижних» дітей, 15 та 14 років, від «брутальної» і «страшної» смерті, що її очікувала.

БАС — це невиліковне неврологічне захворювання, що вражає мозок та спинний мозок, призводячи до м’язової слабкості та атрофії. Емма розповіла, що хотіла позбавити своїх дітей жаху бачити, як їхня мама раптово задихається до смерті. Натомість вона прагнула «спокійної та мирної смерті», спланувала свій похорон і написала промову.

Вона розповіла про свій план добровільно припинити їсти та пити, коли переїде до хоспісу. Емма вирішила померти за допомогою практики добровільної відмови від їжі та пиття (VSED). Згідно з організацією Compassion in Dying, це ситуація, коли доросла людина «з достатнім розумовим потенціалом для прийняття такого рішення та за відсутності контролю чи примусу» приймає рішення прискорити свою смерть, повністю припинивши вживання будь-якої їжі та рідини. За їхніми словами, смерть від VSED зазвичай настає протягом 10-14 днів.

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Раніше жінка їздила на акції до Лондона, вимагаючи, щоб ухвалити закон «про допомогу при смерті».

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