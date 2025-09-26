Жінка відрізала та змила в унітаз пеніс свого чоловіка

Важливий орган змили в унітаз / © Pixabay

Реклама

У Південній Кореї жінку звинуватили у замаху на вбивство після того, як вона напала на свого чоловіка та відрізала йому пеніс.

Про це повідомляє Korea JoongAng Daily.

Напад трапився у кафе у місті Інчхон. 57-річна жінка прийшла туди разом із зятем і, підстерігши чоловіка в туалеті, напала на нього.

Реклама

Зять знерухомив тестя за допомогою скотчу, після цього жінка завдала чоловікові понад 50 ударів ножем в область паху, а потім відрізала йому геніталії та змила їх в унітаз.

Персонал кафе виявив, що сталося, та викликав швидку допомогу. Парамедикам вдалося врятувати чоловікові життя. Жінку та її зятя заарештували.

Як з’ясувалося під час слідства, перед нападом чоловік розірвав стосунки із дружиною та з’їхав із спільного житла. Кореянка почала шукати спосіб відстежувати його переміщення та контакти. Її дочка найняла детектива, щоб той стежив за її вітчимом. Саме отримані від нього фотографії, на яких чоловік вечеряв із незнайомою жінкою, змусив злочинницю озброїтися ножем та вирушити до місця можливого побачення.

На суді адвокат визнав, що його підзахисна переслідувала чоловіка, але заперечувала намір розправитися з ним. Він наполягав, що інцидент не можна кваліфікувати як замах на вбивство.

Реклама

Прокурори вимагають для обвинуваченої носіння електронного браслета до оголошення вердикту, посилаючись на жорстокість злочину. Слідство розглядає версію про ревнощі як можливий мотив злочину.

Раніше повідомлялося, що у Південній Кореї оштрафували хірурга, який випадково відрізав пацієнтові пеніс.