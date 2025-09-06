Жінка впала з 18-метрової скелі, рятуючи пса

Жінка впала з 18-метрової скелі

Реклама

У Канаді альпіністка Марго Коен та її пес дивом вижили після падіння з 18-метрової висоти.

Про це пише The Squamish Chief.

Коен вирушила на гору з песом на прізвисько Зіон, другом Максом Стоббе та його двоюрідним братом.

Реклама

Спускаючись з вершини, вони зрозуміли, що заблукали. Неподалік вони помітили невеликий виступ, через який вирішили перелізти. Стоббе пішов першим, за ним вирушив пес. Раптом тварина послизнулась і зірвалася зі скелі.

Як згадує жінка, її першим поривом було спробувати врятувати пса. Не думаючи, вона потяглася, щоб встигнути схопити його, і впала слідом.

Коен пояснила, що під час падіння кілька разів ударилася об кам’яні виступи, але змогла залишитися свідомою. Альпіністка зламала ногу. Крик жінки допоміг Стоббе знайти її.

Коен чекала на рятувальників близько двох годин. Весь цей час поруч із нею перебував Зіон. Він також вижив після падіння, лише пошкодив лапу. Як розповідає жінка, до прибуття допомоги їй довелося лежати під палючим сонцем. Її ніс і нога кровоточили, обличчя набрякло.

Реклама

Коен вже пережила одну операцію і наразі очікує ще одну. Зі слів лікарів, їй знадобиться багато часу на відновлення. Проте жінка не втрачає позитивного настрою. Вона вважає, що їй пощастило вижити.

Нагадаємо, китайський дайвер вижив у підводній печері, попри критично низький рівень кисню та повну темряву.