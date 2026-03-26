Жінка вперше очолила Англіканську церкву: хто ухвалив історичне рішення і що відомо про архієпископку (фото)

У Британії вперше жінка стала головою Англіканської церкви / © Associated Press

Реклама

Вперше за всю історію Англіканської церкви її очолила жінка. Новою архієпископкою Кентерберійською стала Сара Маллаллі.

Про це повідомляють британські медіа, зокрема, standard.

Маллаллі стала 106-ю очільницею Кентерберійської кафедри — ключової посади в Англіканській церкві. Її кандидатуру ще 3 жовтня затвердив король Великої Британії Чарльз ІІІ, який формально є главою церкви.

Реклама

Офіційна інтронізація відбулася у Кентерберійському соборі на південному сході Англії. У церемонії взяли участь близько двох тисяч гостей, серед яких були принц Вільям і принцеса Кейт.

Сара Маллаллі / © Вікіпедія

Сара Маллаллі — архієпископка Кентерберійська: що про неї відомо

За даними ЗМІ, Маллаллі має значний досвід не лише в церковній, а й у медичній сфері. Вона понад 30 років працювала в Національній службі охорони здоров’я Великої Британії, а 1999 року стала головною медсестрою Англії.

Священницький сан вона отримала 2002-го.

2018-го Маллаллі увійшла в історію як перша жінка-єпископ Лондона — це стало можливим після того, як церква дозволила жінкам обіймати єпископські посади.

Реклама

Водночас у деяких країнах англіканської спільноти жінки могли ставати єпископами значно раніше — зокрема, у США такі призначення почалися ще наприкінці 1980-х років.

Чому попередник Маллаллі залишив посаду

Зазначимо, що попередній архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі залишив посаду у листопаді 2024 року. Його відставка відбулася на тлі резонансного звіту, в якому йшлося про приховування церковними структурами випадків серійного насильства, що мали місце у 1970-х роках.

Велбі також звинуватили в тому, що він не передав інформацію про ці злочини правоохоронцям, коли дізнався про них 2013 року.