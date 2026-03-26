ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Жінка вперше очолила Англіканську церкву: хто ухвалив історичне рішення і що відомо про архієпископку (фото)

Вперше в історії Англіканської церкви її очолила жінка. Сару Маллаллі офіційно інтронізували у Кентерберійському соборі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Британії вперше жінка стала головою Англіканської церкви / © Associated Press

Вперше за всю історію Англіканської церкви її очолила жінка. Новою архієпископкою Кентерберійською стала Сара Маллаллі.

Про це повідомляють британські медіа, зокрема, standard.

Маллаллі стала 106-ю очільницею Кентерберійської кафедри — ключової посади в Англіканській церкві. Її кандидатуру ще 3 жовтня затвердив король Великої Британії Чарльз ІІІ, який формально є главою церкви.

Офіційна інтронізація відбулася у Кентерберійському соборі на південному сході Англії. У церемонії взяли участь близько двох тисяч гостей, серед яких були принц Вільям і принцеса Кейт.

Сара Маллаллі  / © Вікіпедія

Сара Маллаллі — архієпископка Кентерберійська: що про неї відомо

За даними ЗМІ, Маллаллі має значний досвід не лише в церковній, а й у медичній сфері. Вона понад 30 років працювала в Національній службі охорони здоров’я Великої Британії, а 1999 року стала головною медсестрою Англії.

Священницький сан вона отримала 2002-го.

2018-го Маллаллі увійшла в історію як перша жінка-єпископ Лондона — це стало можливим після того, як церква дозволила жінкам обіймати єпископські посади.

Водночас у деяких країнах англіканської спільноти жінки могли ставати єпископами значно раніше — зокрема, у США такі призначення почалися ще наприкінці 1980-х років.

Чому попередник Маллаллі залишив посаду

Зазначимо, що попередній архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі залишив посаду у листопаді 2024 року. Його відставка відбулася на тлі резонансного звіту, в якому йшлося про приховування церковними структурами випадків серійного насильства, що мали місце у 1970-х роках.

Велбі також звинуватили в тому, що він не передав інформацію про ці злочини правоохоронцям, коли дізнався про них 2013 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie