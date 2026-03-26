Жінка вперше очолила Англіканську церкву: хто ухвалив історичне рішення і що відомо про архієпископку (фото)
Вперше в історії Англіканської церкви її очолила жінка. Сару Маллаллі офіційно інтронізували у Кентерберійському соборі.
Про це повідомляють британські медіа, зокрема, standard.
Маллаллі стала 106-ю очільницею Кентерберійської кафедри — ключової посади в Англіканській церкві. Її кандидатуру ще 3 жовтня затвердив король Великої Британії Чарльз ІІІ, який формально є главою церкви.
Офіційна інтронізація відбулася у Кентерберійському соборі на південному сході Англії. У церемонії взяли участь близько двох тисяч гостей, серед яких були принц Вільям і принцеса Кейт.
Сара Маллаллі — архієпископка Кентерберійська: що про неї відомо
За даними ЗМІ, Маллаллі має значний досвід не лише в церковній, а й у медичній сфері. Вона понад 30 років працювала в Національній службі охорони здоров’я Великої Британії, а 1999 року стала головною медсестрою Англії.
Священницький сан вона отримала 2002-го.
2018-го Маллаллі увійшла в історію як перша жінка-єпископ Лондона — це стало можливим після того, як церква дозволила жінкам обіймати єпископські посади.
Водночас у деяких країнах англіканської спільноти жінки могли ставати єпископами значно раніше — зокрема, у США такі призначення почалися ще наприкінці 1980-х років.
Чому попередник Маллаллі залишив посаду
Зазначимо, що попередній архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі залишив посаду у листопаді 2024 року. Його відставка відбулася на тлі резонансного звіту, в якому йшлося про приховування церковними структурами випадків серійного насильства, що мали місце у 1970-х роках.
Велбі також звинуватили в тому, що він не передав інформацію про ці злочини правоохоронцям, коли дізнався про них 2013 року.