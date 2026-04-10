Жінка врятувала чоловіка, який тонув, а потім дізналася, що він "вбив свою дружину та її коханця"

Потопельник / © pixabay.com

Жінка у США врятувала чоловіка, який тонув у морі, а згодом дізналася, що він може бути причетний до подвійного вбивства.

Про це пише Daily Star.

Белінда, яка вирішила не розкривати своє прізвище, розповіла, що під час ранкової прогулянки пляжем Ріомар у Флориді 24 березня помітила чоловіка, який кликав на допомогу, борсаючись у воді. Не вагаючись, вона кинулася рятувати його.

Жінка порадила незнайомцю лягти на спину й довіритися хвилям, щоб дістатися берега. За її словами, чоловік мав виснажений вигляд і постійно скаржився на втому.

«Тож він ліг на спину і сказав: «Я виснажений, я втомився», а я відповіла: «Зроби це! Лягай на спину і дозволь хвилям нести тебе, ти можеш це зробити, давай», — пояснила вона.

Під час порятунку чоловік також сказав, що «збирається взяти довгу відпустку». Зрештою Белінді вдалося допомогти йому безпечно дістатися берега. На оприлюднених поліцейських кадрах видно, як вона перебуває поруч із ним одразу після інциденту.

Згодом правоохоронці встановили особу врятованого — ним виявився 64-річний Джессі Скотт Елліс, якого підозрюють у подвійному вбивстві. За даними слідства, того ж ранку він міг застрелити свою дружину Стейсі Елліс Мейсон та її колегу Денні Улі на парковці Головної бібліотеки округу Індіан-Рівер у місті Веро-Біч.

Джессі Скотт Елліс та його дружина Стейсі Елліс Мейсон / © Facebook

Як повідомили в поліції, між Мейсон і 56-річним Улі ймовірно були романтичні стосунки. Камери спостереження зафіксували, як вони прибули на парковку окремими автомобілями, після чого жінка пересіла до машини чоловіка.

Невдовзі туди під’їхав Елліс, озброєний гвинтівкою типу AR-15, і відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебувала пара. Після стрілянини він зник з місця події.

Правоохоронці також повідомили, що неподалік бачили чоловіка, який зайшов у воду в одязі та представився вигаданим ім’ям. Під час обшуку його автомобіля знайшли вологий одяг, порожній чохол для зброї та магазин.

Крім того, слідчі виявили записи, які можуть свідчити про наміри підозрюваного вкоротити собі віку. У документах, датованих початком березня, він описував свій емоційний стан, зазначаючи, що не може ні їсти, ні спати, і хоче «сховатися».

Станом на вечір того ж дня підозрюваний залишався на волі, а місцевих жителів попередили про посилені заходи безпеки в районі пошуків.

Після того як Белінда дізналася, кого саме вона врятувала, вона зізналася, що вчинила б так само, але одразу звернулася б до поліції, якби знала правду.

«Я не могла залишити його у воді, що б там не було», — заявила Белінда. «У кожного є свої проблеми».

Подальша доля підозрюваного наразі залишається невідомою. У разі затримання йому можуть висунути обвинувачення за двома пунктами умисного вбивства першого ступеня, що передбачає суворе покарання, аж до смертної кари.

