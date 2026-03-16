Жінка втратила дім, авто і опинилася за ґратами через ШІ: що сталося

У Сполучених Штатах 50-річна мешканка Теннессі Анджела Ліппс провела майже пів року за ґратами через помилку системи розпізнавання обличчя на базі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Guardian.

Інцидент розпочався у липні 2025 року, коли американські маршали заарештували жінку в її власному будинку. Ліппс звинуватили у крадіжці та незаконному використанні персональних даних у межах справи про банківське шахрайство, що розслідувалося в іншому штаті — Північній Дакоті. Попри заяви затриманої про те, що вона ніколи не відвідувала цей регіон, її залишили під вартою в окружній в’язниці без права на заставу.

Підставою для арешту став висновок програми зі штучним інтелектом. Правоохоронці використали ПЗ для аналізу записів з камер спостереження, і система помилково ідентифікувала Анджелу Ліппс як підозрювану.

«Я ніколи не була в Північній Дакоті і нікого звідти не знаю», — наполягала жінка протягом усього терміну ув’язнення.

Довести невинуватість вдалося лише наприкінці жовтня, коли Ліппс перевезли до Північної Дакоти для судового розгляду. Адвокат надав банківські виписки, які підтвердили перебування жінки в іншому місці під час скоєння злочинів.

Анджела Ліппс вийшла на волю напередодні Різдва, пробувши в ув’язненні загалом близько шести місяців. За час перебування за ґратами жінка втратила житло та автомобіль через неможливість оплачувати рахунки. За словами постраждалої, жодних офіційних вибачень від правоохоронних органів вона не отримала.

