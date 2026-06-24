Жінка вижила після нападу акули і вийшла з коми: якими були її перші слова

Акула / © Credits

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Напад акули на пляжі Куджі (Сідней) закінчився для вчительки Лії Стюарт ампутацією та тижнем у комі. Попри критичний стан жінки, родина поділилася обнадійливими новинами.

Про це пише «BBC News Україна».

Постраждала від нападу акули жінка, яку хижак вкусив понад тиждень тому, ненадовго прийшла до тями після штучної коми.

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Напад стався 13 червня на пляжі Куджі, де акула атакувала Стюарт під час купання. Жінка зазнала численних укусів рук і ніг та втратила значну кількість крові.

34-річну матір у критичному стані доправили до лікарні. За цей час вона пережила кілька складних операцій, серед яких була й ампутація руки.

23 червня брат постраждалої розповів, що лікарі знизили дозування препаратів, аби дати можливість Стюарт ненадовго вийти зі штучної коми. Прокинувшись, жінка встигла сказати «Я вас люблю» своїй матері та партнеру, які перебували поруч, а також поцікавилася, чи все добре з її донькою.

«Це сталося набагато швидше, ніж будь-хто очікував, і для нас це справжнє диво та відповідь на всі надії й молитви, які супроводжували нас протягом останнього тижня», — написав брат постраждалої Джошуа Стюарт.

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За його словами, Лія все ще перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Протягом останнього тижня вона переносила операції п’ять днів поспіль, а найближчим часом на жінку чекають нові хірургічні втручання.

«На Лію чекає довгий шлях до одужання, і вона все ще перебуває у критичному стані, але це надзвичайно позитивний перший крок, який дає нам надію на її повне відновлення в майбутньому», ­­– повідомив брат.

Зауважимо, Стюарт того злощасного ранку прийшла на пляж Куджі, щоб поплавати. У момент нападу акули вона перебувала у воді зовсім недалеко від берега.

Нагадаємо, в Австралії біля острова Роттнест велика біла акула вбила 38-річного батька двох дітей Стівена Маттабоні під час підводного полювання. Трагедія сталася 16 травня, коли 4-метровий хижак атакував чоловіка, що повертався до човна приблизно за кілометр від берега. Друзі намагалися врятувати рибалку та надали йому першу допомогу, проте травми виявилися занадто важкими.

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