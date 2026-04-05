Жінка з немовлям та підлітка загинули через популярну великодню традицію: що сталося

У північній Німеччині під час великоднього полювання на яйця сталася трагедія — в лісі на людей впало дерево, є загиблі та поранені.

Про це повідомило видання Metro.

Подія сталася у Великодню неділю поблизу Затрупхольма. За попередніми даними, вранці в регіоні діяло штормове попередження. Близько 11:00 дерево заввишки близько 30 метрів упало на групу людей, які шукали великодні яйця.

У заході брали участь приблизно 50 мешканців і працівників житлової групи «Стерні-Парк», яка підтримує молодих матерів у складних життєвих ситуаціях.

Унаслідок падіння дерева загинули 21-річна жінка разом із 10-місячною донькою, а також 16-річна дівчина. Ще одну 18-річну постраждалу у тяжкому стані гелікоптером доправили до лікарні, де її прооперували. Немовля з критичними травмами евакуювали до медзакладу в Кілі, однак згодом воно померло.

Очевидці повідомили рятувальникам, що кілька людей опинилися під поваленим деревом. Відомо, що швидкість поривів вітру досягала близько 60 миль на годину.

На місце події оперативно прибули рятувальники, пожежні та медики. Як пише німецьке видання Bild, служби відреагували одразу після сигналу про надзвичайну ситуацію.

Причини падіння дерева наразі встановлюють. Поліція перевіряє, чи мало воно пошкодження або ознаки хвороби. До розслідування залучено державну лісову службу.

Міністр-президент Шлезвіг-Гольштейну Даніель Гюнтер назвав інцидент «жахливою подією» та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.

«Жахлива аварія поблизу Затрупхольма у Великодню неділю глибоко нас вразила. Наші думки з родинами загиблих, пораненими та всіма, кому довелося стати свідком цієї жахливої ​​події. У ці важкі години ми бажаємо постраждалим силам, підтримці та допомозі, якої вони так терміново потребують», — зазначив Гюнтер.

