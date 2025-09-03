Фото ілюстративне / © pixabay.com

Суд в Індії виніс смертний вирок чоловікові, який спалив свою дружину Лакшмі живцем через колір її шкіри. Інцидент став резонансним і привернув увагу всієї країни.

Про це пише ВВС.

Лакшмі неодноразово повідомляла, що її чоловік Кішандас знущався з неї через темну шкіру. Окружний суддя Рахул Чоудхарі, який виніс вирок у місті Удайпур, назвав цей злочин «рідкісним у своєму роді» та кваліфікував його як злочин проти людяності.

Лакшмі неодноразово повідомляла, що її чоловік Кішандас знущався з неї через темну шкіру / © ВВС

Адвокат Кішандаса заявив, що його підзахисний невинуватий і планує оскаржити рішення суду.

Інцидент трапився у ніч на 24 червня 2017 року. За словами Лакшмі, чоловік часто ображав її і називав «калі» — темношкірою, принижуючи з моменту їхнього весілля у 2016 році. У ніч трагедії Кішандас використав пластикову пляшку з рідиною, нібито для освітлення шкіри, і підпалив дружину свічкою, коли вона поскаржилася на запах кислоти.

Батьки та сестра Кішандаса доставили Лакшмі до лікарні, але врятувати її не вдалося.

Суддя Чоудхарі підкреслив надзвичайну жорстокість злочину та його соціальну небезпечність: «Цей злочин скоєно не лише проти Лакшмі, а й проти людяності». Державний обвинувач Дінеш Палівал назвав вирок «історичним» і сподівається, що він стане уроком для суспільства.

Адвокат Кішандаса стверджує, що його клієнт невинний і смерть Лакшмі була випадковістю. Засуджений має 30 днів на апеляцію.

Справу активно обговорювали в індійських ЗМІ, оскільки вона висвітлює глибоко вкорінені упередження щодо кольору шкіри та дискримінацію жінок із темнішим відтінком шкіри. Активісти продовжують боротися з поширеним переконанням, що світла шкіра є перевагою, але боротьба з такими упередженнями залишається складною.

