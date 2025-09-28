- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 557
- Час на прочитання
- 1 хв
Жінка зазнала групового зґвалтування на церковному подвір’ї: подробиці злочину
Група чоловіків зґвалтували жінку на церковному подвір’ї.
У Британії група чоловіків зґвалтували 30-річну жінку просто на церковному подвір’ї.
Про це пише Daily Mail.
Поліція звертається до іншої жінки, яка, можливо, намагалася допомогти жертві. За словами британських правоохоронців, розслідування «жахливого злочину» з метою встановлення винних триває. Жертву підтримують спеціально навчені офіцери.
Інших деталей у виданні не вказують.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині батько зґвалтував власного малолітнього сина.