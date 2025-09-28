ТСН у соціальних мережах

Жінка зазнала групового зґвалтування на церковному подвір’ї: подробиці злочину

Група чоловіків зґвалтували жінку на церковному подвір’ї.

На подвір'ї церкви в Британії зґвалтували жінку

На подвір'ї церкви в Британії зґвалтували жінку / © gettyimages.com

У Британії група чоловіків зґвалтували 30-річну жінку просто на церковному подвір’ї.

Про це пише Daily Mail.

Поліція звертається до іншої жінки, яка, можливо, намагалася допомогти жертві. За словами британських правоохоронців, розслідування «жахливого злочину» з метою встановлення винних триває. Жертву підтримують спеціально навчені офіцери.

Інших деталей у виданні не вказують.

/ © dailymail.co.uk

© dailymail.co.uk

Раніше повідомлялося, що на Львівщині батько зґвалтував власного малолітнього сина.

