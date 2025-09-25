ТСН у соціальних мережах

Жінка зіграла весілля з сином убивці своєї матері

Донька після вбивства рідної матері зробила складний вибір — вона вийшла заміж за сина чоловіка, який розправився з жінкою.

У США жінка на ім’я Ніколь вийшла заміж за сина людини, яка жорстоко розправилася з її матір’ю.

Про це пише видання The Sun.

Мати Ніколь звали Айлін. 2021 року вона почала стосунки з Айвеном Браммером — своїм майбутнім убивцею. Що довше вони зустрічалися, то гірше ладнали. Чоловік намагався контролювати життя Айлін і часто з нею сварився.

2022 року Ніколь познайомилася з сином Айвена — Джастіном. Він, за її словами, був несхожий на батька і дуже їй сподобався. Невдовзі вона розлучилася зі своїм партнером і пішла до Джастіна.

Тим часом стосунки їхніх батьків зіпсувалися остаточно. 14 лютого 2023 року Айвен розправився з Айлін і кинув її тіло до канави.

Останки виявили мисливці лише за 12 днів. Від тіла майже нічого не залишилося. У січні 2024 року Айвена визнали винним і відправили до в’язниці.

За словами Ніколь, Джастін, як і вона, не міг повірити в те, що сталося. Спочатку їй було складно продовжувати стосунки з сином убивці, але вона усвідомила, що Джастін — повна протилежність свого батька. У вересні 2024 року вони одружилися.

