Жінку, яка відкусила язик ґвалтівнику, нарешті виправдали через 61 рік
До 79-річної жінки приєдналися прихильники за межами судової зали після того, як вона побачила, що її вирок скасовано.
У Південній Кореї виправдали жінку, яку ув'язнили на 10 місяців за те, що вона відкусила язик нападнику під час зґвалтування.
Про це повідомляє ВВС.
Через 61 рік 79-річна Чой Маль-джа дізналася, що суд скасував вирок.
Після того, як суддя постановив, що вона діяла з метою самозахисту, вона заявила в залі суду: "Я, Чой Маль-джа, нарешті невинна!".
Тим часом за межами суду можна було почути скандування "Чой Маль-джа зробила це" і "Чой Маль-джа досягла успіху".
Її боротьба за справедливість розпочалася після потужної кампанії #MeToo 2018 року.
Говорячи про те, чому вона боролася за свою справу, вона сказала: "Для жертв, які розділили мою долю, я хотіла бути джерелом надії для них".
На повторному судовому розгляді, що розпочався в липні, Чой виправдала причину, з якої вона відкусила 1,3 см язика чоловікові, відомому лише як "Ро", пояснивши, що це була пропорційна відповідь на "несправедливе посягання на її тілесну недоторканність і сексуальне самовизначення".
Напад, про який йдеться, стався ввечері у травні 1964 року, коли 18-річна Чой зазнала сексуального насильства з боку 21-річного Ро, який був для неї абсолютно незнайомим.
Під час нападу, який стався в Гімхе – сусідньому з Пусаном місті – Чой повалили на землю, після чого Ро засунув язика в рот Чой, тримаючи її за ніс.
Потім Чой вкусила нападника за язик, відірвавши його частину, перш ніж їй вдалося втекти.
Але жахливі випробування для Чой ще не закінчилися, коли озброєний ножем Ро увірвався до її будинку і погрожував зарізати її батька.
Він звернувся до суду, стверджуючи, що Чой завдала йому тяжких тілесних ушкоджень, з чим суддя погодився і засудив її до 10 місяців ув'язнення за ґратами.
Її аргументи були дискредитовані, в той час як прокурори також припустили, що її приваблював нападник, а суддя недоброзичливо запропонував Чой одружитися з Ро.
Тим часом, Ро був засуджений до шести місяців ув'язнення з відстрочкою виконання вироку на два роки за незаконне проникнення на територію та залякування.
