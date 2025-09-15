Жінку, яка відкусила язик ґвалтівнику, нарешті виправдали через 61 рік

Реклама

У Південній Кореї виправдали жінку, яку ув'язнили на 10 місяців за те, що вона відкусила язик нападнику під час зґвалтування.

Про це повідомляє ВВС.

Через 61 рік 79-річна Чой Маль-джа дізналася, що суд скасував вирок.

Після того, як суддя постановив, що вона діяла з метою самозахисту, вона заявила в залі суду: "Я, Чой Маль-джа, нарешті невинна!".

Тим часом за межами суду можна було почути скандування "Чой Маль-джа зробила це" і "Чой Маль-джа досягла успіху".

Її боротьба за справедливість розпочалася після потужної кампанії #MeToo 2018 року.

Говорячи про те, чому вона боролася за свою справу, вона сказала: "Для жертв, які розділили мою долю, я хотіла бути джерелом надії для них".

На повторному судовому розгляді, що розпочався в липні, Чой виправдала причину, з якої вона відкусила 1,3 см язика чоловікові, відомому лише як "Ро", пояснивши, що це була пропорційна відповідь на "несправедливе посягання на її тілесну недоторканність і сексуальне самовизначення".

Напад, про який йдеться, стався ввечері у травні 1964 року, коли 18-річна Чой зазнала сексуального насильства з боку 21-річного Ро, який був для неї абсолютно незнайомим.

Під час нападу, який стався в Гімхе – сусідньому з Пусаном місті – Чой повалили на землю, після чого Ро засунув язика в рот Чой, тримаючи її за ніс.

Потім Чой вкусила нападника за язик, відірвавши його частину, перш ніж їй вдалося втекти.

Чой Маль-джа / Фото: KBS News

Але жахливі випробування для Чой ще не закінчилися, коли озброєний ножем Ро увірвався до її будинку і погрожував зарізати її батька.

Він звернувся до суду, стверджуючи, що Чой завдала йому тяжких тілесних ушкоджень, з чим суддя погодився і засудив її до 10 місяців ув'язнення за ґратами.

Її аргументи були дискредитовані, в той час як прокурори також припустили, що її приваблював нападник, а суддя недоброзичливо запропонував Чой одружитися з Ро.

Тим часом, Ро був засуджений до шести місяців ув'язнення з відстрочкою виконання вироку на два роки за незаконне проникнення на територію та залякування.

