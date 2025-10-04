Жінка пропустила відпочинок через несподівану вимогу ЄС до паспортів – про що йдеться

Аеропорт / © Pixabay

Реклама

Мешканка острова Вайт Мама не змогла вирушити на заплановану поїздку до Мілана через нюанси в правилах ЄС щодо паспортів, що залишили її розчарованою та змусили пропустити відпочинок із подругами.Через «дрібний шрифт» у вимогах до паспортів ЄС їй не дозволили сісти на рейс, хоча термін дії паспорта ще не закінчився.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент трапився під час підготовки до триденної поїздки Челсі Родд до Мілана на святкування 40-річчя подруги.Жінка, яка мала намір провести час з друзями та розважитися, була приголомшена, коли співробітники аеропорту Гетвік повідомили, що її паспорт не відповідає вимогам для подорожі до ЄС.

Реклама

Хоча паспорт Челсі залишався дійсним ще сім місяців, він був виданий понад 10 років тому. За правилами ЄС, що вступили в силу у 2021 році, паспорти, видані понад 10 років тому, не дозволяють перетинати кордон до країн ЄС. До 2018 року британське паспортне управління переносило невикористані місяці старого паспорта до нового, через що паспорт Челсі вважався дійсним 10 років і 9 місяців.

Жінка намагалася вирішити проблему терміновим отриманням нового паспорта, але він не встиг би на рейс. У результаті Челсі довелося поїхати додому самостійно, залишивши подруг на відпочинку, та пропустити заплановану поїздку, вартість якої склала 418 фунтів стерлінгів.

Челсі зняла відео, де вона плаче та ділиться історією, і розмістила його у TikTok із підписом: «Я дізналася гірким шляхом, що для поїздки до ЄС ваш британський паспорт повинен бути виданий протягом останніх 10 років». Відео стало вірусним і набрало понад 274 тисячі переглядів.

У відео видно, як жінка намагається стримати сльози під час поїздки назад з аеропорту, кажучи: «Зараз я мала б бути в Мілані». Багато користувачів висловили співчуття та поділилися подібними випадками, проте деякі наголосили, що такі правила «є загальновідомими».

Реклама

Челсі закликала мандрівників уважно читати умови та «дрібний шрифт» при бронюванні авіаквитків до ЄС, вважаючи, що авіакомпанії повинні робити цю інформацію більш зрозумілою. Вона зазначила, що раніше подібних проблем не виникало, оскільки подорожі до ЄС були простими та доступними, але тепер така ситуація може повторитися для інших пасажирів із паспортами старше 10 років.

Представники EasyJet пояснили, що пасажирка не могла полетіти до Мілана через невідповідність паспорта чинним правилам. Компанія нагадала, що під час бронювання, реєстрації та на електронну пошту пасажирів інформують про необхідність наявності дійсних документів для подорожі, і відповідальність за перевірку дійсності документів лежить на пасажирі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запрацює нова Система в’їзду/виїзду (EES). Вона замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію.