Жінку не випустили з країни та оштрафували через жарт в аеропорту

Жінка поплатилась через жарт в аеропорту

У Польщі 49-річну жінку не випустили з країни та оштрафували через жарт про "бомбу" у приміщенні аеропорту.

Про це пише польське видання onet.pl.

Інцидент стався 23 березня у приміщенні аеропорту в Гданську. Там 49-річна жінка мала летіти на відпочинок до Єгипту. Проте коли її запитали, що вона перевозить, полька заявила, що "бомбу".

Після цього екіпаж відмовився впускати жінку на борт літака. Співробітники аеропорту викликали прикордонників.

"Прикордонники втрутилися у відповідь на повідомлення про бомбу. Черговий сапер перевірив багаж — він був безпечним. На пасажира наклали штраф за перешкоджання співробітникам аеропорту виконувати їхні обов’язки. Але найбільше болить те, що жінка не полетіла у свою довгоочікувану, омріяну відпустку до Єгипту", — йдеться у заяві підрозділу морської прикордонної охорони.

Нагадаємо, це не перший випадок.