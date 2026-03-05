ТСН у соціальних мережах

Жінку підозрюють у використанні ChatGPT для планування вбивств молодих чоловіків — фото

За даними слідства, вона шукала в ChatGPT інформацію про наслідки змішування алкоголю з седативними препаратами.

Юлія Шолудько
ChatGPT

ChatGPT / © Associated Press

У Південній Кореї 21-річну жінку підозрюють у причетності до смерті щонайменше двох молодих чоловіків.

За даними слідства, вона використовувала запити до ChatGPT, щоб з’ясувати наслідки поєднання алкоголю із седативними препаратами, пише Oddity Central.

Підозрювану, яку у ЗМІ називають Кім, спочатку затримали 11 лютого за підозрою у заподіянні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Камери відеоспостереження зафіксували, як вона заходила до готелів у районі Канбук-гу в Сеулі разом із різними чоловіками, а згодом залишала приміщення сама. Пізніше обох чоловіків виявили мертвими у номерах.

За інформацією правоохоронців, в організмі загиблих зафіксували високі концентрації седативних препаратів із групи бензодіазепінів. Перший випадок, за даними слідства, стався 28 січня, другий — 9 лютого.

Під час перевірки мобільного телефону підозрюваної слідчі виявили запити про можливі наслідки змішування снодійного з алкоголем і потенційно небезпечні дози. Правоохоронці вважають це доказом умислу. Водночас сама Кім, за даними ЗМІ, заявляє, що не усвідомлювала смертельних наслідків.

Слідство також перевіряє інформацію про можливу попередню спробу отруєння в грудні минулого року в місті Намянджу, де чоловік нібито знепритомнів після вживання напою.

Справу активно обговорюють у соціальних мережах. Окрему дискусію спричинила реакція частини користувачів після публікації фотографій підозрюваної — деякі коментарі спричинили обурення через спроби оцінювати тяжкість підозр крізь призму зовнішності.

Кім / © скриншот з відео

Кім / © скриншот з відео

Правоохоронні органи продовжують розслідування. Остаточні висновки щодо вини підозрюваної має встановити суд.

