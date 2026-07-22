Жінка не знала, що її ґвалтують: у Польщі чоловіки шокували насильством проти власних дружин

У Польщі чоловіки знущались із дружин / © pixabay.com

Реклама

У Польщі затримали двох чоловіків, які накачували дружин наркотиками та ґвалтували їх. Слідчі з’ясовують, чи мають вони стосунок до так званої «академії зґвалтування».

Про це пише польське видання fakt.pl.

Інциденти стались в Кемпінському повіті (Великопольське воєводство). Там правоохоронці арештували двох чоловіків, віком 22 та 45 років. Вони можуть бути пов'язані з глобальною операцією, відомою як «академія зґвалтування», головною метою якої є накачування дружин наркотиками до непритомності та сексуальне насильство над ними.

Реклама

Як повідомлялося, «постраждала жінка з Кемпінського повіту не знала про ситуацію, яка мала місце».

Цю інформацію підтвердив Анджей Боровяк з поліції Великої Польщі.

«Справу розпочали з інформації, наданої німецькою поліцією через Бюро міжнародного поліцейського співробітництва в штаб-квартирі поліції. Першого підозрюваного (45-річного мешканця повіту Кемпно) було затримано 8 липня. Другого підозрюваного (22-річного мешканця повіту Слупця) поліція затримала 15 липня. Обидва зараз перебувають під вартою. Ця справа має прямий зв'язок з міжнародними злочинами, розкритими журналістами CNN», – повідомляє Боров'як.

CNN повідомило про існування «академії зґвалтування» навесні. Журналістське розслідування виявило онлайн-групи, де чоловіки заохочують один одного давати наркотики та ґвалтувати своїх дружин, а також діляться своїм досвідом.

Реклама

Нагадаємо, чоловіка з Франції, який накачував свою дружину наркотиками і дозволяв чоловікам ґвалтувати її, визнали винним.

Новини партнерів