Жінки відмовились від 26 мільйонів доларів через "страшний суд"

Жінки відмовились від 26 мільйонів доларів / © Фото з відкритих джерел

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У США жінки відмовились продати свою сімейну ферму за 26 мільйонів доларів. Вони заявили, що вважають себе «сільськими людьми» і нікуди не хочуть їхати.

Про це пише Daily Mail.

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82-річна Іда Гаддлстон та її 54-річна дочка Делсія Бейр володіють сусідніми ділянками в окрузі Мейсон, штат Кентуккі, де девелопери, пов’язані з великим проєктом будівництва центру обробки даних, намагаються скупити землю.

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Мати з дочкою заявили, що їм запропонували загалом 26,48 млн доларів за землі, які їхня родина обробляла майже 200 років. Загалом у власності жінок 485 гектарів землі.

Спочатку жінки погодилися на угоду, але відмовилися від неї, дізнавшись, що земля буде використана для будівництва гіпермасштабного центру обробки даних потужністю 2,2 гігавата.

«Забирайтеся геть і більше не повертайтеся», — сказала Бейр представнику компанії.

Тепер ці жінки, які самі називають себе «богобоязливими сільськими простаками», опинилися в центрі запеклої загальнонаціональної дискусії.

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«Я ніколи не думала, що буду воювати з центром обробки даних. Я думала, що живу в найвіддаленішій глушині, яку тільки можна собі уявити», — сказала Делсія.

Компанія, яка стоїть за проєктом будівництва центру обробки даних, досі залишалася невідомою, але нові докази, що з’явилися цього місяця, вказують на компанію Meta. Представник Meta повідомив виданню, що рішення про реалізацію проєкту в цьому районі ще не ухвалено.

Компанія, що планує будівництво центру обробки даних, запропонувала сусідам величезні суми грошей. І вони погодились.

За словами представників округу, таємнича компанія погодилася повністю профінансувати будівництво доріг, водопровідної, каналізаційної, оптоволоконної та електричної інфраструктури, гарантуючи, що громада не понесе жодних витрат. Очікується також, що проект створить 400 постійних робочих місць із шестизначною заробітною платою.

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Але Іда Гаддлстон не вірить у це: «Я кажу, що вони брешуть», — заявила вона виданню.

Дід і прадід Гаддлстон колись обробляли цю землю, вирощуючи пшеницю під час Великої депресії. Вона сказала, що хоче зберегти спадщину своєї родини, яка налічує кілька поколінь.

«Якщо я зійду з цієї ділянки, і вона стане місцем для центру штучного інтелекту і мене можуть притягнути до відповідальності за це в годину Страшного суду», — вважає жінка.

Її дочка додала, що «штучний інтелект призведе до знищення людської раси».

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