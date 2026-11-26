Магазин / © Pixabay

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У Великій Британії суд на п’ять років заборонив 32-річній Даніель Маршалл відвідувати магазини Marks & Spencer по всій країні та один із великих торгових центрів.

Про це повідомляє видання The Independent.

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Таке рішення суд ухвалив через те, що жінка намагалася шахрайським шляхом отримати відшкодування за некуплені товари в магазинах Манчестера та Лондона.

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Окрім заборони на вхід до всіх магазинів Marks & Spencer, жінці на п’ять років заборонили відвідувати торговий центр Trafford. Це обмеження поширюється на всю його територію, парковки та автобусну станцію.

Також суд призначив Даніель Маршалл 12-місячний наказ про утримання під вартою та видав кримінальний припис. Згідно з ним, під час покупок в інтернет-магазинах вона зобов’язана вказувати лише свої справжні ім’я та адресу.

Окрім обмежень, вирок передбачає 140 годин неоплачуваних робіт та низку фінансових виплат. Зокрема, жінка має сплатити трохи більше ніж 400 фунтів стерлінгів (понад 21 тисячу гривень) компенсації, 114 фунтів стерлінгів (близько 6 тисяч гривень) доплати потерпілій стороні та 85 фунтів стерлінгів (близько 4,5 тисяч гривень) судових витрат.

У поліції Великого Манчестера відзначили спільну роботу правоохоронців та служб безпеки Marks & Spencer і торгового центру Trafford, завдяки якій Даніель Маршалл вдалося притягнути до відповідальності.

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