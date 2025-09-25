Жінці повернули тіло сина без серця

Чоловік нібито загинув у басейні / © Pixabay

Жительці Австралії повернули померлого сина без серця. 23-річний хлопець поїхав відпочивати на Балі.

Про це повідомляє Daily Mail.

23-річного Байрона Геддоу виявили без ознак життя у басейні на острові Балі. Коли тіло відправили до Австралії, то мати хлопця дізналася, що її сину вирізали серце.

«Вони просто зателефонували запитати, чи ми знаємо, що його серце залишили на Балі», — розповіла жінка, назвавши цю новину «ударом».

Їй вдалося повернути серце лише за кілька тижнів. Орган австралійця вилучили під час судмедекспертизи на Балі без попередження родичів.

За словами індонезійського патологоанатома Нолі Гунаван, для судової експертизи за місцевими законами не потрібна згода родичів на вилучення органів. Початковий розтин показав, що смерть настала від поєднання алкоголю та антидепресанту.

Проте мати Байрона підозрює, що причиною могло стати вбивство. Розслідування триває.

