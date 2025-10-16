ТСН у соціальних мережах

Жінці шість років забороняли розлучитися з чоловіком, який штовхнув її зі скелі

Слідство встановило, що чоловік навмисне зіштовхнув вагітну дружину з 34-метрової скелі в національному парку.

Віра Хмельницька
Жінка роками не могла отримати розлучення

У Китаї жінка добилася розлучення з чоловіком, який багато років тому намагався її вбити під час відпустки у Таїланді.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Після шести років юридичних баталій та суперечок із сім’єю злочинця, яка забороняла розривати шлюб, жінці вдалося розлучитися з Юй Сяодуном.

Наразі він відбуває 33-річний термін за спробу вбивства. На суді було встановлено, що чоловік навмисне зіштовхнув вагітну дружину з 34-метрової скелі в національному парку, щоб заволодіти її статками та розрахуватися з боргами.

Суд зобов’язав ексчоловіка виплатити компенсацію у розмірі 500 тисяч юанів, хоча раніше сам ув’язнений вимагав у жертви 30 мільйонів юанів за «моральну шкоду та витрачену молодість».

Крім розлучення, має бути судовий розгляд щодо розділу активів, де ключовим питанням стане оцінка доходів Ван як інфлюєнсера з аудиторією 5,4 мільйона передплатників. Постраждала також планує подати окремий позов щодо крадіжок, скоєних чоловіком, доки вони були одружені.

