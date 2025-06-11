Жінці стало зле і вона прокинулася у власній труні: що було потім

Живу жінку визнали мертвою та поклали до труни / © Freepik

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У Чехії сталась моторошна історія: медики заявили, що 88-річна жінка померла, проте коли приїхала ритуальна служба та поклала тіло до труни, то «покійниця» врешті ожила. Проте через кілька кілька днів чешка померла.

Про це пише чеське видання blesk.cz.

Чеські ЗМІ повідомили про драматичний випадок, що стався на початку червня. Літній чоловік з Пльзеня у Чехії викликав швидку допомогу для своєї дружини, сказавши, що жінка «не рухається, не дихає». Прибулі на місце події служби констатували смерть літньої жінки. Жодних спроб реанімувати 88-річну жінку не робилося.

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До квартири жінки викликали похоронну компанію, працівники якої поклали її в труну. За словами чоловіка жінки, коли виносили тіло, працівники похоронної компанії з подивом побачили, що жінка дихає.

Знову викликали швидку допомогу, яка доставила пенсіонерку до лікарні у критичному стані. 88-річна жінка померла через кілька днів.

Справу розслідують чеські служби. Коронер, який помилково оголосив жінку мертвою, може зіткнутися з юридичними наслідками. Поліція веде розслідування за фактом ненадання допомоги. Лікарку також звільнили з роботи. Її роботодавець, приватна компанія «1 Koronerská sro», розірвала з нею контракт. Сім’я померлої жінки також отримала офіційні вибачення.

Нагадаємо, у Чехії вчителька розповідала учням про «нацистів в Україні».

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