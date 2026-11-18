Кінні перегони / © AP

Реклама

В Австралії розпочали розслідування після того, як тіло коня So You Are, який нещодавно брав участь у престижних перегонах Кубка Мельбурна, виявили у сміттєвому контейнері в Сіднеї.

Про це повідомило видання CNN.

Реклама

Мертвого скакуна помітив будівельник на території ліцензованого підприємства з утилізації відходів. Чоловік зняв побачене на відео та опублікував кадри у Facebook. Після розголосу представники кінних перегонів розпочали перевірку обставин інциденту.

Реклама

П’ятирічний мерин So You Are ще 3 листопада виступав на Кубку Мельбурна, де посів восьме місце. Однак невдовзі після змагань у тварини стався важкий напад кольок. Коня терміново доправили до спеціалізованої ветеринарної клініки, проте врятувати його не вдалося.

За словами керівного партнера REC Equine Specialists Джонатана Ламсдена, після надання невідкладної допомоги ветеринари ухвалили рішення про гуманну евтаназію тварини під наркозом.

Після смерті скакуна його тіло передали підряднику, який мав організувати поховання. Натомість останки опинилися на сміттєзвалищі, де їх і зафіксували на відео.

Тренер коня Бйорн Бейкер заявив, що був глибоко шокований таким поводженням із твариною.

Реклама

«Він був дуже улюбленим конем, і він заслуговував на те, щоб до нього ставилися з гідністю та повагою після його смерті», — наголосив тренер.

У ветеринарній клініці визнали відповідальність за інцидент. Ламсден пояснив, що хоча лікарня безпосередньо не займалася похованням, саме її працівники обрали підрядника та доручили йому цю роботу.

Водночас у Racing NSW повідомили, що на момент знімання відео тіло коня тимчасово перебувало на території підприємства в очікуванні поховання.

Регулятор пояснив, що утилізація на ліцензованих полігонах передбачена галузевими рекомендаціями для тварин, евтаназованих із застосуванням хімічних препаратів. Проте поховання мало відбутися своєчасно та з належною повагою.

Реклама

Наразі Racing NSW з’ясовує всі обставини події. Якщо перевірка виявить порушення, регулятор обіцяє вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, у столиці Литви двоє чоловіків викрали з історичного костелу позолочену статую Ісуса Христа, а згодом розбили її просто на бруківці Старого міста.

Новини партнерів

Новини партнерів