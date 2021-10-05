Зірка культового серіалу "Зоряний шлях" 90-річний Шетнер готується до польоту в космос

Зірка культового серіалу "Зоряний шлях" 90-річний Шетнер готується до польоту в космос

Він стане найстарішою людиною в історії, яка побувала у космосі.

У дев’яносто – в космос. Зірка культового серіалу "Зоряний шлях" Вільям Шетнер, який зіграв роль капітана Кірка, готується до космічного туризму.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 5 жовтня.

Зазначається, що в політ він вирушить вже наступного тижня разом ще з трьома членами екіпажу на кораблі компанії "Blue Origin". За запуском та польотом усі охочі зможуть стежити у прямому ефірі.

Шетнер стане найстарішою людиною в історії, яка побувала у космосі.

Нагадаємо, 19 вересня космічний корабель "Crew Dragon" з першим в світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем після триденного польоту спустився з орбіти. Приводнення капсули багаторазового космічного корабля "Crew Dragon" відбулося в Атлантиці поблизу Флориди.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 вересня о 3:02 за київським часом відбувся запуск на навколоземну орбіту першого цивільного екіпажу, здійснила компанія Ілона Маска SpaceX. Для компанії це перша місія на орбіту Землі, екіпаж якого складається виключно з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів. Корабель "Crew Dragon" вивели на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9.

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