Зірка реаліті-шоу відрізала голову своєму коханому

Поліція Австралії / © Associated Press

В Австралії пес виявив людський череп, який, імовірно, належить чоловікові, з яким розправилася зірка реаліті-шоу «Beauty and the Geek» Таміка Чессер.

Про це повідомляє видання People.

У червні поліцію викликали на невелику пожежу у місті Порт-Лінкольн, штат Південна Австралія. У квартирі правоохоронці виявили останки 39-річного Джуліана Сторі. Головною підозрюваною стала телезірка — чоловік був її коханим.

Співробітники поліції кілька тижнів безуспішно шукали відрізану голову Сторі, якої у квартирі не було.

Наприкінці липня її випадково виявив пес під час прогулянки.

«Один із тих випадків, коли пес тікає у чагарники і не бажає виходити, коли кличуть», — розповів на пресконференції детектив Даррен Філке.

Наразі жінку затримано. Слідство триває.

